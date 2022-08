Noch mehr September-Highlights auf RTL+

Anzeige

Der September hält auf RTL+ eine breite Palette an Streaming-Neuheiten bereit. Dazu gehören exklusive Serien, Dokus und Spielfilm-Pakete.

Der September führt die Streamer zurück in die späten 1920er Jahre. Die historische Event-Serie „Das Haus der Träume“ verspricht Einblicke in das erste Kreditkaufhaus Deutschlands, das ‚Jonass‘. Außerdem gibt es auf RTL+ berufliche und private Highlights der erfolgreichen Pop-Sängerin Adele in der Doku „30 größte Momente: Adele“ zu sehen. Wie Königsblau zurück zu sich selbst fand, zeigt die sechsteilige Dokumentation „Schalke 04 – Zurück zum Wir“. Neben der exklusiven Deutschlandpremiere der Emmy-ausgezeichneten Dramedy „Hacks“ zeigt RTL+ exklusiv die erste Staffel des HBOMax Originals „Minx“. Mit „And Just Like That…“ kehrt außerdem die originale „Sex and the City“-Besetzung auf die Bildschirme zurück mit Carrie, Miranda und Charlotte, wie DIGITAL FERNSEHEN jüngst berichtete. Weitere Infos zu den ausgewählten Highlight-Formaten für den September auf RTL+ sehen Sie im Folgenden:

„Das Haus der Träume“ (RTL+ Original)

Die späten 1920er Jahre. Berlin schillert und strahlt im Aufschwung und gleichzeitig strotzt es nur so vor Dreck und Armut. Mittendrin das erste Kreditkaufhaus Deutschlands, das Kaufhaus Jonass, „Das Haus der Träume“. Ab dem 18. September ist die historische Event-Serie auf RTL+ verfügbar. Später soll auch eine lineare Ausstrahlung auf RTL erfolgen.

„30 größte Momente: Adele“ (RTL+ Original)

Ein kometenhafter Aufstieg, zahllose emotionale Auftritte und rekordverdächtige Albumveröffentlichungen: Seit Adele 2008 zum ersten Mal die Bühne betrat, ist viel passiert. Ihre persönlichen Höhepunkte fängt die Dokumentation „30 größte Momente: Adele“ ein. Viele Wegbegleiter kommen zu Wort und blicken auf die wichtigsten Stationen in Adeles Leben. Die Doku widmet sich sowohl dem beruflichen als auch privaten Schicksal des Superstars. Ab dem 1. September ist „30 größte Moment: Adele“ abrufbar.

„Schalke 04 – Zurück zum Wir“ (RTL+ Original)

Die Euphorie ist zurück in Gelsenkirchen. Am 15. Mai 2022 schafft der FC Schalke 04 den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Ein Jahr zuvor lag der Club aus dem Ruhrgebiet noch am Boden – sportlich und wirtschaftlich. Die Doku begleitet den Verein in einer seinen dunkelsten Stunden und liefert exklusive Einblicke bei der Mission „Wiederaufstieg“. Die Langzeitdokumentation über die emotionale Rückkehr des FC Schalke 04 in die Bundesliga steht ab dem 15. September auf RTL+ zur Vefügung.

„And Just Like That…“ – Staffel 1

Knapp 20 Jahre nach dem Serien-Finale von „Sex and the City“ startet ein neues Kapitel unter dem Titel „And Just Like That…“ bei Vox und RTL+. Mit Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon kehren die originalen in den Hauptrollen zurück. Michael Patrick King übernahm für „And Just Like That…“ die Regie, schrieb das Drehbuch und produzierte, wie er es auch schon bei „Sex and the City“ getan hatte. Das neue Kapitel von „Sex and the City“ ist co-exklusiv ab dem 10. September auf RTL+ und ab dem 13. September bei Vox zu sehen.

„Hacks“ (exklusive Deutschlandpremiere)

Deborah Vance (Jean Smart) ist eine erfolgreiche Stand-up-Comedienne, deren Show seit Jahren einen festen Platz im täglichen Programm eines bekannten Kasinos in Las Vegas hat. Als dort mehr Platz für jüngere Talente gemacht werden soll, steht Deborahs luxuriöses Leben auf der Kippe. Doch ihr Manager hat eine vermeintlich glänzende Idee: Deborah soll mit der 25-jährigen Autorin Ava (Hannah Einbinder) ein gemeinsames Comedy-Programm auf die Bühne bringen. Allerdings können sich die egozentrische Diva und die junge Narzisstin nicht ausstehen. Die schwarzhumorige Serie wurde mit drei Emmys ausgezeichnet und erhielt diverse begeisterte Kritiken. Am 15. September startet die exklusive Deutschlandpremiere von „Hacks“ auf RTL+.

Weitere Streaming-Neuerscheinungen auf RTL+ im September:

Internationale Serien:

„Astrid and Lilly Save the World“ – Staffel 1, 10 Folgen, exklusiv, ab 1. September

„Minx“ – Staffel 1, 10 Folgen, exklusiv ab 15. September

„Dallas“ – Staffel 7-9, ab 15. September

Shows auf RTL+:

„Herr Raue reist!“ – 12 Folgen ab 1. September / ab 7. November 20.15 Uhr bei RTL Living

Dokumentationen:

„Der Fall Bill Cosby“ – Staffel 1, 4 Folgen, co-exklusiv ab 1. September auf RTL+ / ab 19. September bei GEO

Filme auf RTL+ ab dem 1. September:

„Blood Diamond“

„Departed – Unter Feinden“

„Der Medicus“

„Der perfekte Mann“

„Ein perfekter Mord“

„Fifty Shades of Grey“

„Gefährliche Liebschaften (1988)“

„Honey“

„Honey 2“

„Immer Ärger mit 40“

„Inside Man“

„Mord nach Plan“

„Spy Game“

„Taking Lives – Für Dein Leben würde er töten“

„The Wolf of Wall Street“

Sport im September:

„UEFA Europa League & Conference League – Matchday 1“, 8. September

„FIA World Endurance Championship – Das Magazin“, 13. September

„UEFA Europa League & Conference League – Matchday 2“, 15. September

RTL+ Kids im September:

„#Like Me“ – Staffel 2, ab 1. September

„Alinas Traum“, ab 1. September

„Armans Geheimnis, der Film“, ab 1. September

„Bobo Siebenschläfer – Die ersten Abenteuer von Bobo“ – Staffel 1-3, ab 1. September

„Shaun, das Schaf – Die Lamas des Farmers“, ab 1. September

„Shaun, das Schaf – Meisterschafe“, ab 1. September

„Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“, ab 1. September

„Emily und der vergessene Zauber“, ab 1. September

„Komm wir finden einen Schatz“, ab 1. September

„Tigerentenbande“, ab 1. September

„Tigerentenbande“ – Staffel 1-2, ab 1. September

„Wildhexe“, ab 1. September

„Willi und die Wunder dieser Welt“, ab 1. September

„Zafir – Der schwarze Hengst“, ab 1. September

„Trio – Cybergold“ – 10 Folgen, ab 1. September

„Trio – Odins Gold“ – 10 Folgen, ab 1. September

„Fannys Reise“, ab 1. September

Quelle: RTL

Bildquelle: df-rtl-plus: RTL