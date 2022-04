„Obi-Wan Kenobi“: Starttermin bei Disney+ verschiebt sich

Anzeige

„Obi-Wan Kenobi“-Darsteller Ewan McGregor hat in einer Videobotschaft die Fans darauf eingeschworen, dass sie sich noch etwas länger auf die neue „Star Wars“-Serie bei Disney+ gedulden müssen.

Allzu gravierend fällt die Startterminverschiebung von „Obi-Wan Kenobi“ allerdings nicht aus. Ursprünglich sollte die Serie am 25. Mai 2022 bei Disney+ starten. Dieser Termin ist jetzt hinfällig. Stattdessen wird der Auftakt der Staffel zwei Tage später, also am 27. Mai veröffentlicht werden, wie Ewan McGregor in einer Grußbotschaft per Video erklärt. Der Beginn verschiebt sich damit von Mittwoch auf Freitag.

Zugleich ist dem Ankündigungsvideo zu entnehmen, dass zum Start direkt zwei Folgen der „Star Wars“-Serie auf einmal erscheinen. Die weiteren Episoden sollen nach aktuellem Stand dann im Wochentakt jeweils mittwochs veröffentlicht. Zu den genauen Gründen der Startterminverschiebung wird derzeit nur spekuliert.

Das gesamte Video, das zudem kurze Szenen-Einblicke gewährt, kann man hier sehen:

Darum geht’s in „Obi-Wan Kenobi“

Die Geschichte der Serie beginnt laut Disney zehn Jahre nach den dramatischen Ereignissen von „Star Wars: Die Rache der Sith“, als Obi-Wan Kenobi seine bisher größte Niederlage erlitt: den Untergang und das Verderben seines besten Freundes und Jedi-Lehrlings Anakin Skywalker, der sich als böser Sith-Lord Darth Vader der dunklen Seite zuwandte. Obi-Wan hat sich auf den Wüstenplaneten Tatooine zurückgezogen, wo er nach dem Tod von Anakins Frau Padme Amidala über deren Sohn Luke wacht. Doch die Schergen des Imperiums lauern bereits überall und machen Jagd auf die verbliebenen Jedi-Ritter. Weitere Informationen zur Serie gibt es hier.

