Oscar-Kino im Mai bei Rakuten TV – Blockbuster in UHD

Rakuten TV erweitert im Mai sein VoD-Programm um hochkarätige, zum Teil preisgekrönte Titel. Mit dabei sind einige der besten Filme der vergangenen Monate.

Neu ins Programm kommt unter anderem „1917“. Der Kriegsfilm von Sam Mendes ist in einer einzigen simulierten Plansequenz gedreht und erzählt so in Echtzeit von der gefährlichen Mission zweier britischer Soldaten während des Ersten Weltkriegs. Drei Oscars gab es dafür in diesem Jahr. Ebenfalls bei den Academy Awards vertreten waren die VoD-Neuzugänge „Knives Out“, „Jojo Rabbit“ und „Judy“, für den Schauspielerin Renée Zellweger in ihrer Rolle als Judy Garland als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde.

Außerdem können sich alle Musicalfans bei Rakuten TV von den singenden „Cats“ überzeugen, der im vergangenen Jahr weltweit jede Menge Spott erntete und mit gleich sechs Goldenen Himbeeren für unter anderem den schlechtesten Film des Jahres abgestraft wurde.

Als besonderes Highlight kündigte der Streamingdienst darüber hinaus den Film „The Hunt“ an. 2019 sorgte der Horrorthriller für eine riesige Kontroverse, nachdem einige Medien unter anderem berichteten, der Film würde Gewalt gegen Anhänger Donald Trumps bewerben. Da der deutsche Kinostart aufgrund der Corona-Epidemie abgesagt werden musste, feiert der Film nun als VoD seine Premiere.

Die wichtigsten Mai-Neustarts bei Rakuten TV im Überblick:

01. Mai „Knives Out – Mord ist Familiensache“ 04. Mai „Ip Man 4: The Finale“ 07. Mai „Judy“, in 4K HDR 07. Mai „Spione Undercover – Eine wilde Verwandlug„, in 4K HDR 14. Mai „Bad Boys for Life„, in 4K HDR 14. Mai „Cats“, in 4K HDR 14. Mai „Der kleine Rabe Socke – Suche nach dem verlorenen Schatz“ 14. Mai „The Hunt“ 15. Mai „1917″, in 4K HDR 21. Mai „Jojo Rabbit“ 21. Mai „Queen & Slim„