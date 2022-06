Pluto TV: Neue Sender und Free-TV-Premieren im Juni

Anzeige

Pluto TV startet diesen Monat mit zwei neuen Sender-Aufschaltungen sowie einigen Free-TV-Premieren in die Sommerzeit:

Den Anfang macht am 4. Juni die erfolgreiche US-amerikanische Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ (Originaltitel: „13 Reasons Why“). Zwei Tage später folgt „The Good Fight“, das Spin-off der preisgekrönten Drama-Serie „The Good Wife“. Die beiden Highlights um die Anwältin Diane Lockhart finden ein neues Zuhause auf Pluto TV Power Frauen – einer der beiden Channel-Neuzugänge im Juni. Den passenden Sound zur Jahreszeit gibt es mit dem zweiten Sender-Neustart bei Pluto TV: MTV Tu fiesta latina.

Die (Pluto) TV-Zukunft gehört den Power Frauen

Starke Frauen, die sich in der Welt aus Intrigen, Skandalen und Machtspielen behaupten, haben ein neues TV-Zuhause: Auf Pluto TV Power Frauen finden starke Frauen preisgekrönte Drama-Serien. Und natürlich sind auch Männer herzlich willkommen. Mit dabei sind unter anderem folgende Inhalte:

„The Good Wife“

Nachdem ihr Mann in einen Sexskandal verwickelt und wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder im Gefängnis sitzt, kehrt die gelernte Anwältin Alicia Florrick (Julianna Margulies) in ihren Beruf zurück. In der Kanzlei von Diane Lockhart (Christine Baranski) muss sie sich nicht nur ihren Platz erkämpfen, sondern ihr Können unter Beweis stellen. Es wird nicht leichter, als sie in der Kanzlei auf ihre Jugendliebe Will trifft.

„The Good Fight“

In dem Spin-off der preisgekrönten Serie „The Good Wife“ steht Diane Lockhart (Christine Baranski) im Mittelpunkt – und zwar erstmals im deutschen Free-TV. Durch einen Finanzskandal ist die Anwältin gezwungen, einen Neubeginn in Chicago zu wagen. Wie auch in der Vorgänger-Serie behaupten sich die Charaktere in einer Welt voller Intrigen, politischer Skandale und Machtspielen. In alter „The Good Wife“-Manier greift diese Serie zeitgenössische Themen wie Rassismus, Feminismus und die Absurditäten des US-Wahlkampfes mit außergewöhnlichen Rechtsfällen und viel dunklem Humor auf.

Ab 6. Juni / Pluto TV Power Frauen / werktags ab 20 Uhr und am Wochenende ganztägig

Spannung, Drama, Emotionen mit „Tote Mädchen lügen nicht“

Nachdem sich die Highschool-Schülerin Hannah Baker (Katherine Langford) das Leben nimmt, erhält ihr Schulkamerad Clay Jensen (Dylan Minnette) ein mysteriöses Paket. Darin befinden sich Kassetten, auf denen Hannah ihren Selbstmord erklärt. Jeder der insgesamt 13 Gründe führt auf einen Mitschüler zurück. Clay macht es sich zur Aufgabe, die genannten Personen mit ihren Taten zu konfrontieren. Ab 4. Juni zeigt Pluto TV täglich zwei Episoden der erfolgreichen Serie „Tote Mädchen lügen nicht“, die damit zum ersten Mal im Free-TV zu sehen sein wird.

Ab 4. Juni / Pluto TV Serie / täglich ab 22 Uhr

Reggae, Mambo oder Bachata: MTV Tu fiesta latina läutet den Sommer ein

Pluto TV freut sich über einen musikalischen Neuzugang: MTV Tu fiesta latina sorgt mit Rhythmen von J Balvin, Maluma, Karol G., Luis Fonsi, Daddy Yankee und vielen anderen für einen rasanten Hüftschwung. Ob im Büro, unterwegs oder beim Grillen im Park: MTV Tu fiesta latina ist der neue Sender für das absolute Sommergefühl!

No Planet B: Sonderprogramm im Sinne der Umwelt

Umweltverschmutzung, Klimawandel, Artensterben und die Zerstörung von Lebensraum stellen sicherlich die größte je dagewesene Herausforderung der Gesellschaft dar. Besondere Aktionstage sollen zu einem nachhaltigeren Umgang mit den Ressourcen aufrufen. Pluto TV schließt sich dem an und sendet anlässlich des internationalen Weltumwelttag (5. Juni) und dem Welttag der Ozeane (8. Juni) ein Sonderprogramm auf u.a. Pluto TV Inside, Pluto TV Documentaries oder Pluto TV Animals.

Western-Fans aufgepasst: Jetzt fliegen die Fäuste – und Kugeln!

Pluto TV goes Wild West – unter diesem Motto stehen die Samstag-Abende im Juni, wenn die Western Nights auf Pluto TV Kultfilme starten. Hier gibt es ein Wiedersehen mit John Wayne, Clint Eastwood, Geraldine Page, Maureen O’Hara, Kirk Douglas, Jeff Bridges, Jack Nicholson, Veronica Cartwright, Klaus Kinski und vielen anderen Stars.

Das Programm im Überblick:

4. Juni: „Man nennt mich Hondo“ / „Big Jake“ / „Weihwasser Joe“

11. Juni: „MacLintock“ / „In schlechter Gesellschaft“ / „Westwärts zieht der Wind“

18. Juni: „Männer des Gesetzes“ / „Chamaco“ / „Der Galgenstrick“

25. Juni: „Der Gefürchtete“ / „Drei Amen für den Satan“ / „Shangos letzter Kampf“ / „Man nennt mich Halleluja“

Ab 4. Juni / Pluto TV Kultfilme / samstags ab 20.15 Uhr

Happy Birthday: Geburtstagskinder im Juni

9. Juni Michael J. Fox: Der gebürtige Kanadier feiert seinen 61. Geburtstag. Nachdem er seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht hat, hat er sich von seiner aktiven Karriere nach und nach verabschiedet. In einer seiner erfolgreichsten Rollen spielt er den Vize-Bürgermeister Mike Flaherty, der in „Chaos City“ die Missgeschicke seines Chefs auszubügeln versucht. Nun werden anlässlich seines Geburtstages die Staffeln 1-3 auf Pluto TV zu sehen sein.

9. Juni / Chaos City / rund um die Uhr

11. Juni Peter Dinklage: Mit einem deutschen Vater und einer irischen Mutter hat der US-Amerikaner Peter Dinklage wahrhaft internationale Wurzeln. Pluto TV Movies ehrt den Schauspieler an seinem 53. Geburtstag gleich mit zwei Highlights seiner Karriere:

In „Rememory“ stellt er als Sam Bloom Ermittlungen nach dem Mörder seines Zwillingsbruders an und in der Horrorkomödie „Knights of Badassdom“ gerät er als Hung mit seinen Freunden Joe und Eric in ein sehr reales Rollenspiel.

11. Juni / Pluto TV Movies / ab 20.15 Uhr

Cinema Legends

Jeden Freitag gibt es außerdem ein Wiedersehen mit legendären Filmen und Ikonen der Leinwand. Das Programm im Überblick:

3. Juni, 20.15 Uhr: „Hardball“ mit Keanu Reeves

3. Juni, 22.00 Uhr: „Cool World“ mit Brad Pitt

10. Juni, 20.15 Uhr: „Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa“ mit Johnny Depp

10. Juni, 22.00 Uhr: „Black Snake Moan“ mit Samuel L. Jackson

17. Juni, 20.15 Uhr: „Die Super-Ex“ mit Uma Thurman

17. Juni, 22.00 Uhr: „Halloween H20 – 20 Jahre später“ mit Jamie Lee Curtis

24. Juni, 20.15 Uhr: „Zoolander“ mit Ben Stiller

24. Juni, 22.00 Uhr: „Sin City“ mit Bruce Willis & Jessica Alba

Ab 3. Juni / Pluto TV Movies / freitags ab 20.15 Uhr

Quelle: Paramount

Bildquelle: PlutoTV7: © Screenshot Pluto TV