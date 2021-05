Pokalendspiele und Playoffs: Was die Fußball-Woche im TV bringt

Anzeige

Tote Hose unter der Woche? Mitnichten! Auch kurz vor Toreschluss in den europäischen Ligen gibt es immer noch werktäglichen Live-Fußball.

Am Mittwoch gibt es in Frankreich das Pokalfinale PSG gegen die AS Monaco von Trainer Niko Kovac (21.15 Uhr). Auch in Italien will Juventus Turin am Mittwoch den Pokal gegen Atalanta Bergamo mit Nationalspieler Robin Gosens gewinnen (21 Uhr). In Italien kämpft derweil auch der Berlusconi-Klub AC Monza um den Aufstieg in die Serie A. Das Hinspiel am Montag bei AS Cittadella ging jedoch 3:0 zu verloren. Das Rückspiel steigt am Donnerstag um 20.45 Uhr. In der ersten italienischen Liga gibt es vor dem Saisonfinale am Wochenende auch noch ein Nachholspiel. Heute um 20.30 Uhr empfängt Lazio Rom AC Turin. Alle vier Spiele gibt es live bei DAZN zu sehen.

Sportdigital hat übrigens auch noch ein Pokalfinale im Programm. Diesen Dienstag um 19.40 Uhr zeigt der Anbieter das Endspiel um den Turkiye Kupasi zwischen Besiktas gegen Antalyaspor live. Sportdigital Fussball zeigt außerdem noch einige Live-Spiele aus Asien und Südamerika unter der Woche.

Auch Nationalmannschafts-Nominierung für die EM diese Woche:

Außerdem nominiert Jogi Löw zum siebten und letzten Mal einen Kader für ein großes Turnier. Die spannende Frage diesmal: Gehören am Mittwoch auch Thomas Müller und vielleicht auch Mats Hummels zum Aufgebot des Bundestrainers für die EM in diesem Sommer?

Mehr als zwei Jahre nach der dauerhaft und intensiv diskutierten Ausbootung der Rio-Weltmeister deuten gerade für Müller die Zeichen auf ein spätes DFB-Comeback hin. Löw darf wegen der Corona-Pandemie 26 und damit drei Spieler mehr als üblich berufen.

Neun Tage nach der Kader-Nominierung geht es für die DFB-Auswahl ins Trainingslager nach Seefeld. Das erste Turnierspiel steht am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich an (Live bei MagentaTV und ZDF).

(dpa/bey)