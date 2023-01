Prime Video: Brad Pitt und Horror-Geheimtipp in aktueller 99-Cent-Aktion

Anzeige

Auch an diesem Wochenende können sich alle Prime-Kunden ausgewählte Filmtitel bei Prime Video für 99 Cent leihen, darunter eine aktuelle Actionkomödie mit Brad Pitt.

Anzeige

Insgesamt 43 Filme stehen im Rahmen der 99-Cent-Aktion bei Prime Video zum Leihen zur Verfügung, zum Teil auch in UHD. Mit dabei ist die Romanverfilmung „Bullet Train“ mit Brad Pitt in der Hauptrolle. In der Actionkomödie verweben sich verschiedenste Blickwinkel und Figuren zu einem brutalen Kammerspiel in einem Schnellzug.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Origineller Horror bei Prime Video

Ebenfalls Teil der Aktion ist der formal verspielte und außergewöhnliche Horror-Geheimtipp „Men“ von Alex Garland („Ex Machina“). Jessie Buckley spielt darin eine traumatisierte Frau, die in einem abgelegenen Landhaus von übergriffigen Männern, ihrer Vergangenheit und einer mythischen Präsenz in surrealen Visionen heimgesucht wird.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wer auch im Januar noch einen letzten Rest Weihnachtsstimmung verspürt, kann indes für 99 Cent den neuesten, in Neonfarben strahlenden Splatterfilm von Joe Begos leihen. In „Christmas Bloody Christmas“ bricht ein Weihnachtsmann-Roboter aus einem Spielwarengeschäft aus, um mit der Axt ein Massaker anzurichten. Eine Weihnachtsgeschichte im Gewand eines FSK-18-Horrorfilms.

Weitere Titel mit bekannten Hollywood-Stars

Zusätzlich vereint die Aktion bei Prime Video Titel wie „Meine Stunden mit Leo“ mit Emma Thompson oder auch den Thriller „Memory – Sein letzter Auftrag“ mit Liam Neeson. Alle geliehenen Titel stehen jeweils 30 Tage zur Verfügung. Nach dem erstmaligen Start läuft der Film nach 48 Stunden ab. Hier gelangt man direkt zur Aktion.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.