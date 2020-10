Prime Video: Die Highlights für die nächsten Wochen

Anzeige

Amazon Prime Video bewirbt derzeit ausgewählte Film- und Serienhighlights für den Rest des Oktobers. Pünktlich zur Halloween-Saison verspricht die Plattform ein „Gruselkabinett zum Streamen“.

Ganz oben auf der Liste der schaurigen Streamingtipps von Amazon steht dabei das neue Amazon Original „Welcome to Blumhouse“. Dabei handelt es sich um ein Anthologieformat der erfolgreichen Blumhouse-Studios („Halloween“, „Get Out“). Die Serie besteht aus acht in sich abgeschlossenen Filmen mit düsteren Themen. Vier Filme davon sind bereits online verfügbar.

Erst kürzlich erschienen ist außerdem die neue Spin-Off-Serie zu „The Walking Dead“. In „The Walking Dead: World Beyond“ geht es um die erste Generation, die in der Zombie-Apokalypse aufgewachsen ist. Jeden Freitag erscheint derzeit eine neue Folge.

Im Filmbereich hat Amazon Prime Video eine ganze Reihe an bekannten Horror-Klassikern für die Halloween-Zeit zu bieten, wie die Plattform bewirbt. Darunter etwa der Waldgrusel „Blair Witch Project“, John Carpenters „The Fog“ und „Halloween“ oder Sam Raimis Kultsplatter „Tanz der Teufel 2“. Aber auch aktuelle Horrorstreifen wie „Brahms: The Boy 2“ oder der vertrackte Psychothriller „I See You“ sind für Prime-Kunden gratis zum Streamen verfügbar.

Eine Übersicht über die Halloween-Highlights bei Prime Video gibt es auf der eigens eingerichteten Seite des Streamingportals.