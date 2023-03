Prime Video Highlights im April: „The Marvellous Mrs. Maisel“ und mehr

Anzeige

Im April startet die finale Staffel 5 von „The Marvellous Mrs. Maisel“ bei Prime Video. Und Harley Quinn erhält eine neue Verfilmung. Die Highlights im Überblick.

Im April bietet Amazon Prime Video verschiedene Neuerscheinungen aus den Bereichen Action, Drama und Comedy. Der bekannteste dürfte „The Marvellous Mrs. Maisel“ sein, deren Serienfinale mit Staffel 5 erreicht wird. In „Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“ wird Harley’s Leben nach der Trennung vom Joker weitererzählt. Und in Staffel 6 der Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“ treten unter anderem Joko Winterscheidt und Hazel Brugger an, um nichtlachend Geld zu gewinnen.

„The Marvellous Mrs. Maisel“, Staffel 5

Midge Maisel ist dem erträumten Erfolg näher als je zuvor, nur um festzustellen, dass „näher als je zuvor“ immer noch sehr weit entfernt ist. Die epische, urkomische und emotionale letzte Staffel führt das Publikum für einen spektakulären Abschied durch die Zeit. Dabei trifft sie auf einige bekannte Gesichter – darunter Milo Ventimiglia und Kelly Bishop. Staffel 5 von „Mrs. Maisel“ startet am 14. April. Jede Woche gibt es neue Episoden des Amazon Originals.

„Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“

Harley Quinn hat sich von dem Joker getrennt und verbündet sich mit drei weiteren Superheldinnen – Black Canary, Huntress und Renee Montoya. Ihr Ziel: Sie wollen das Leben eines kleinen Mädchens vor einem Schurken retten. Der Film ist ab 12. April exklusiv bei Prime Video verfügbar.

„LOL: Last One Laughing“, Staffel 6

Die sechsteilige Show „LOL: Last One Laughing“ begleitet zehn Comedy- und Stand-Up-Profis Deutschlands bei ihrer gemeinsamen Mission: nicht zu lachen. Denn wer zuletzt lacht …gewinnt! Die ungewohnte Aufgabe: Sie sollen zwar ihre Kollegen zum Lachen bringen, dürfen dabei aber selbst keine Miene verziehen. Wer am Ende zuletzt lacht, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

In Staffel 4 von „LOL: Last One Laughing“ nehmen teil: Hazel Brugger, Joko Winterscheidt, Martina Hill, Max, Giermann, Cordula Stratmann, Kurz Krömer, Jan van Weyde, Michael Mittermeier, Moritz Bleibtreu und Elton. Die Show startet am 6. April bei Prime Video.

Prime Video: Neue Serien im April

„LOL: Last One Laughing“, Staffel 4: Original, exklusiv ab 6. April

„Mord mit Aussicht“, Staffel 4: exklusiv ab 7. April

„De Viaje Con Los Derbez“, Staffel 3: Original, exklusiv ab 7. April

„The Marvellous Mrs. Maisel“, Staffel 5: Original, exklusiv ab 14. April

„Greek Salad“, Staffel 1: Original, exklusiv ab 14. April

„Dead Ringers“, Staffel 1: exklusiv ab 21. April

„Citadel“, Staffel 1: Original, exklusiv ab 28. April

„Ruby and the Well“, Staffel 1: verfügbar ab 30. April

Neue Filme auf Prime Video im April

„The Fall“: exklusiv ab 1. April

„Mona Lisa and the Blood Moon“: ab 6. April

„Gangs of Lagos“: Original, exklusiv ab 7. April

„Old“: ab 9. April

„Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“: exklusiv ab 12. April

„Hatching“: exklusiv ab 12. April

„Devil’s Pond“: exklusiv ab 13. April

„Cry Macho“: ab 13. April

„The Cell“: ab 16. April

„Jagdsaison“: ab 19. April

„Mord in Yellowstone City“: ab 19. April

„Snake Eyes: G.I. Joe Origins“: ab 19. April

„The Many Saints of Newark“: ab 20. April

„Arac Attack – Angriff der achtbeinigen Monster“: ab 20. April

„Judy Blume Forever“: Original, exklusiv ab 21. April

„Practical Magical“: ab 22. April

„The Astronaut’s Wife“: ab 24. April

„A Perfect Murder“: ab 25. April

„Candyman“: ab 26. April

„Mad City“: ab 26. April

„City Hall“: ab 27. April

„Midnight Special“: ab 28. April

„Midnight in the Switchgrass“: ab 29. April

