Rakuten TV: Alle Neuheiten im Februar

Anzeige

Romantik, Action und Zombies: Bei Rakuten TV starten im Februar wieder jede Menge neue Filme und Serien – auch in 4K HDR Qualität.

Der Februar auf Rakuten TV ist bunt gemischt: Zu den Highlights zählt „David Copperfield – Einmal Reichtum und zurück“ in 4K HDR. Der Film basiert auf dem bekannten Roman von Charles Dickens und erzählt die Lebensgeschichte von David Copperfield mit aufwendigen optischen Spielereien. Dabei konnte vor allem Hauptdarsteller Dev Patel die Kritiker überzeugen.

Ebenso ab dem 4. Februar ist der zweite Teil der „After“-Filmreihe auf Rakuten TV verfügbar. In „After Truth“ drängt sich eine neue Figur zwischen Tessa und Hardin und sorgt für jede Menge Eifersüchteleien.

Action und Spannung versprechen dagegen „Greenland“ und „Peninsula“. In ersterem versucht sich eine Familie vor einem drohenden Kometeneinschlag in Sicherheit zu bringen. In letzterem geht die Gefahr von Zombies aus, die die koreanische Halbinsel übernommen haben und Jagd auf Menschen machen. Beide sind außerdem in 4K HDR verfügbar und starten am 19. und 12. Februar.

Romantik und Revolution

Wer lieber etwas zum Lachen sucht, liegt mit „Der göttlich Andere“ ab dem 18. Februar richtig. In dieser deutsch-italienischen Romantikkomödie kämpfen ein Fernsehmoderator und Gott um dieselbe Frau. „Die Misswahl – Der Beginn einer Revolution“ mit Keira Knightley zeigt am dem 4. Februar dagegen den Kampf einer Gruppe von Aktivistinnen gegen die Objektifizierung von Frauen.

Und auch für jüngere Zuschauer hat Rakuten TV ab dem 11. Februar ein Highlight parat. „Der Geheime Garten“ ist die neuste Verfilmung des gleichnamigen Kinderbuch-Klassikers von Frances Hodgson Burnett.

Beim kürzlich integrierten SVOD-Premiumdienst Starzplay startet am 7. Februar die erste Staffel von „The Head“. Die Mystery-Serie spielt in einem Labor in der Antarktis, in dem eine Gruppe von Wissenschaftlern den langen Polarwinter mit ihren Forschungen verbringt. Als sechs Monate später jedoch Johan Berg die Station betritt, ist das gesamte Team tot oder verschwunden. Die einzige Überlebende scheint die traumatisierte Maggie zu sein.

Kostenloses Highlight

Ein Highlight im kostenlosen AVOD-Bereich ist „The Girl Next Door“: Als die schöne Danielle nebenan einzieht, ist der 18-jährige Matthew sofort hin und weg. Allerdings stellt sich seine neue Freundin bald als frühere Pornodarstellerin heraus. Der Film startet am 1. Februar auf Rakuten TV.

Und auch passend zum Valentinstag bietet Rakuten TV zwischen dem 8. und 21. Februar viele romantische Filme ab 3,99 Euro an. Dazu gehören Rom-Coms wie „Crazy, Stupid Love“ mit Ryan Gosling oder „Männerherzen… und die ganz, ganz große Liebe“ genauso wie die Klassiker „Titanic“ und „Pretty Woman“.

In einem Trailer kann man sich bereits jetzt die Highlights der Neuerscheinungen auf Rakuten TV im Februar ansehen:

Alle Neuheiten auf Rakuten TV im Überblick:

02. Februar Six Minutes to Midnight 04. Februar After Truth 04. Februar David Copperfield – Einmal Reichtum und zurück in 4K HDR 04. Februar Die Misswahl – Der Beginn einer Revolution 04. Februar Zerplatzt 05. Februar Love Again – Jedes Ende ist ein neuer Anfang 08. Februar Zwei Herzen 09. Februar Eine Frau mit berauschenden Talenten 11. Februar Der Geheime Garten 11. Februar Hunted: Blutiges Geld 11. Februar Ravage: Einer nach dem anderen 11. Februar The 800 11. Februar Milla meets Moses 12. Februar Peninsula in 4K HDR 12. Februar Music 12. Februar Kiss Me Kosher 12. Februar Mrs. Taylor’s Singing Club 12. Februar Love Sarah – Liebe ist die wichtigste Zutat 18. Februar Der göttlich Andere 19. Februar Venegeance Man: Die Abrechnung 19. Februar The Beach House 19. Februar Greenland in 4K HDR 19. Februar Game of Death – It‘ll Blow Your Mind 19. Februar The Mortuary – Jeder Tod hat eine Geschichte 25. Februar Ooops!2 – Land in Sicht 25. Februar Nur ein einziges Leben 26. Februar Jiu Jitsu 26. Februar Schwesterlein 26. Februar Was geschah mit Bus 670?

Neu auf Starzplay:

1. Februar The Royals, Staffel 1-4 1. Februar Lone Survivor 1. Februar Jungfrau (40), männlich, sucht… 1. Februar Die totale Erinnerung – Total Recall 1. Februar Terminator 2 – Tag der Abrechnung 7. Februar The Head, 1. Staffel 11. Februar Magic Mike 18. Februar Hacksaw Ridge – Die Entscheidung 28. Februar Pennyworth, 2. Staffel

Neu im AVOD-Bereich ab 1. Februar:

The Girl Next Door David Baldacci: Das Versprechen Ein blinder Held: Die Liebe des Otto Weidt Hauptsache Bären! Holy Spirit Ich bin William Kandahar Journals Kill Zone USA: Spurensuche in einer waffenverrückten Nation Kleiner starker Panda Leben und Lieben in L.A. Never Again – Amerikas Jugend gegen den Waffenwahn Robo-Dog Supercon The Art of Football – Fußball von A-Z The Mind’s Eye Twinfruit – Die Dose muss menschlich werden Vera Wüstenkrieg: Islamisten in der Sahara Andy Irons: Kissed by God Coyote: The Mike Plant Story Everything For All Reasons Freddie Mercury: The King of Queen Fruition – The Life and Dreams of Nicolas Müller Monkey Business: The Adventures of Curious George’s Creators My Father and the Man in Black Renegade: The Life Story of David Icke Residente SK Gaming: The Journey The Beatles: In the Life The Old, the Young & the Sea We Are Blood Teuflisch Legend Ein Sommernachtstraum Natural Born Killers Tigerland