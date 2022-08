Remake zur Martial-Arts-Serie „Kung Fu“ auf Sky und Wow

Anzeige

Sky und Wow zeigen ab Oktober das Remake der 1970er Serie „Kung Fu“, damals mit David Carradine, heute mit einer weiblichen Heldin.

Im Remake zu „Kung Fu“, der gleichnamigen Serie aus den 1970ern mit David Carradine, gibt die chinesisch-amerikanische Studentin Nicky Shen ihr Studium auf, um in einem Shaolin-Kloster Kung Fu zu lernen. Als sie in ihre Heimat San Francisco zurückkehrt, kommen ihr die neuen Kenntnisse mehr als zugute.

„Kung Fu“-Remake jetzt mit Asia-Frauenpower

Anfang der 1970er-Jahre feierte die Serie „Kung Fu“ mit David Carradine als eine der ersten Martial-Arts-Produktionen aus den USA Erfolge. Nach einigen Film- und Serien-Sequels in den 80er- und 90er-Jahren holt der US-Sender The CW („Stargirl“) „Kung Fu“ nun in die Gegenwart – mit zwei großen Unterschieden: Für das Gute kämpft mit Studentin Nicky Shen (gespielt von Olivia Lang) jetzt ein weibliches Martial-Arts-Ass. Zudem besteht der Cast hauptsächlich aus asiatisch-amerikanischen Schauspielern. The CW verlängerte die Serie nach guten Quoten um mittlerweile zwei Staffeln, während Kritiker die Kampfkunst-Choreografien und die Besetzung lobten.

Die erste Staffel des „Kung Fu“-Remakes umfasst 13 Episoden á ca. 42 Minuten. Ab dem 9. Oktober läuft die Martial-Arts-Serie immer sonntags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One sowie auf dem Streamingdienst Wow und über Sky Q auf Abruf. Die wöchentliche Ausstrahlung gibt es wahlweise auf Deutsch oder im Original.

