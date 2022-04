Sky: Die Programmtipps für die kommenden Tage

Anzeige

Sky hat eine Vorschau auf das Programm der kommenden zwei Wochen geteilt und einige Highlights hervorgehoben.

Bereits am heutigen 1. April geht es schaurig zu in dem Horrorthriller „Don’t Breathe 2“, in dem ein blinder Kriegsveteran zu einem brutalen Rachefeldzug ansetzt. Eine weitere Horrorfilm-Fortsetzung steht auch für den 8. April in den Startlöchern: In „Escape Room 2“ muss sich wieder eine Gruppe von Opfern durch ein Labyrinth aus gefährlichen Räumen rätseln, die nicht selten tödlich enden. Sky zeigt den Film dabei in einer Extended-Cut-Fassung.

Für den Serienbereich hebt der Anbieter im Zeitraum bis Mitte April derweil unter anderem die startende sechste Staffel der Showtime-Thrillerserie „Billions“ hervor. Ab dem 6. April können Fans die neuen Folgen sehen. Bereits einen Tag zuvor startet außerdem die Krimiserie „Annika – Mord an Schottlands Küste“, die mit Verbrechen an malerischen Orten aufwarten will.

Alle Filme und Serien sind laut Pay-TV-Anbieter über Sky Q, Sky Go und Sky Ticket verfügbar. Neben den neuen Programminhalten verschwinden derweil allerdings auch einige Serien zum Monatswechsel aus dem Portfolio. Welche Serien das betrifft, kündigte DIGITAL FERNSEHEN am Donnerstag an.

Filmstarts bei Sky

1. April: Don’t Breathe 2

2. April: Happily – Glück in der Ehe, Pech beim Mord

6. April: Ted Bundy: No Man of God

8. April: Escape Room 2 (Extended Cut)

11. April: Queen Bees

13. April: Percy

15. April: Rémi – Sein größtes Abenteuer

Serienstarts bei Sky

1. April: Harry und William – Zwei Prinzen gegen die Presse

5. April: Annika – Mord an Schottlands Küste

6. April: 9-1-1: Lone Star, Staffel 3a

6. April: Billions, Staffel 6

7. April: Somebody Somewhere

8. April: Die Morde von Starved Rock

15. April: McMillion$

Quelle: Sky Deutschland

