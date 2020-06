Sky: Diese Serien und Filme starten in den nächsten Tagen

Für die kommenden 14 Tage hat Sky ein Programm aus Film- und Serienstarts zusammengestellt – diesen Donnerstag gibt es zum Beispiel gleich zwei Premieren.

Sky hält für die erste Junihälfte ein buntes Highlight-Programm aus Filmpremieren und Serienstarts bereit: In der Filmpremiere der Bestsellerverfilmung „Der Distelfink“ ab 13. Juni schlüpfen Ansel Elgort und Nicole Kidman in die Hauptrollen. Der Film erzählt die Geschichte von Theo, der seine Mutter bei einem Anschlag in einem Museum verliert. Im Tumult stiehlt er ein Gemälde – das fortan sein ganzes Leben bestimmt.

Zu den weiteren Top-Five der Filmpremieren gehören der Spionagethriller „Das Ende der Wahrheit“ ab 3. Juni und der erste Spielfilm zur gleichnamigen preisgekrönten Historienserie „Downton Abbey“ ab 6. Juni. Für die jüngeren Zuschauer zeigt Sky ab 6. Juni das Pferdeabenteuer „Ostwind – Aris Ankunft“ und den Animationsfilm „Everest – Ein Yeti will hoch hinaus“ ab 12. Juni. Außerdem nimmt Sky die Filmhighlights „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ ab 2. Juni und „True Grit“ ab 8. Juni ins Programm.

Im Juni hält Sky auch noch einige Serienstarts und Showhighlights bereit: Mit „The Purge – Die Säuberung“ ab dem heutigen 2. Juni geht eine erfolgreiche Filmreihe nun in Serie. Des Weiteren zeigt Sky die zweite Hälfte der ersten Staffel von „Deputy – Einsatz Los Angeles“ ab 3. Juni. Ein doppelter Staffelstart erfolgt am 8. Juni mit dem Serienstart von „Penny Dreadful: City of Angels“ und der dritten Staffel von „Westworld“. Die zweite Staffel von „Schooled“ startet ab 11. Juni.

Darüber hinaus zeigt Discovery HD ab 3. Juni „The Story of Plastic“ und bei Spiegel Geschichte gibt es ab 1. Juni „Verbrechen im Rampenlicht“ zu sehen.