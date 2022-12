Sky im Januar: „The Last of Us“ und weitere neue Filme und Serien

Anzeige

Im Januar startet bei Sky unter anderem die mit Spannung erwartete HBO-Videospielverfilmung „The Last of Us“.

Mitte Januar können alle Sky-Abonnenten erfahren, wie sich das Kult-Videospiel „The Last of Us“ in Serienform schlägt. HBO erzählt in den neun Episoden der ersten Staffel vom Überlebenskampf eines erwachsenen Mannes und eines 14-jährigen Mädchens, die sich gemeinsam durch eine postapokalyptische Welt schlagen. Ab dem 16. Januar kann man „The Last of Us“ bei Wow und über Sky Q auf Abruf streamen.

Bereits ab 6. Januar steht zudem ein ähnlich düsterer Stoff in den Starlöchern: „Interview with the Vampire“ interpretiert den Literaturklassiker von Anne Rice neu, der schon einmal mit Brad Pitt und Tom Cruise verfilmt wurde. Die siebenteilige Serienstaffel wird auf Sky Atlantic, Wow und Sky Q zu sehen sein.

Darüber hinaus hat Sky Anfang der Woche mehrere Filmstarts für den Januar angekündigt. Unter anderem zeigt der Pay-TV-Anbieter das Wikinger-Epos „The Northman“ ab dem 13. Januar oder auch den Science-Fiction-Film „Tides“ ab dem 21. Januar. Am 20. Januar wird außerdem das Biopic „Elvis“ auf Abruf zur Verfügung stehen.

Neue Serien, Shows und Dokus bei Sky im Januar

Unsere Erde im Wandel Staffel 1 (1. Januar)

Interview with the Vampire Staffel 1 (6. Januar)

Predators – Jäger in Gefahr Staffel 1 (6. Januar)

10 Fehler – Katastrophen, die Geschichte schrieben STaffel 1 (7. Januar)

Cold Case Killers Staffel 1 (10. Januar)

La Brea Staffel 2a (15. Januar)

The Last of Us Staffel 1 (16. Januar)

Die Traumhochzeit – Kate und William (20. Januar)

Exhumed Staffel 2 (23. Januar)

Dr. Death: The Undoctored Story Staffel 1 (23. Januar)

Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood Staffel 1 (27. Januar)

Animal Ambulance – Haustiere in Not Staffel 1 (31. Januar)

Neue Filme im Januar

Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss (1. Januar)

The Last Son (2. Januar)

Umma (4. Januar)

DC League of Super-Pets (6. Januar)

Jeepers Creepers: Reborn (7. Januar)

X (9. Januar)

Minamata (11. Januar)

The Northman (13. Januar)

JGA: Jasmin. Gina. Anna (14. Januar)

The Outfit – Verbrechen nach Maß (16. Januar)

Elvis (20. Januar)

Tides (21. Januar)

Crawlspace (23. Januar)

Und morgen seid ihr tot (25. Januar)

The Contractor (27. Januar)

Firestarter (28. Januar)

The Hanging Sun (30. Januar)

