Sky Highlights im Juni mit James Bond, Clint Eastwood und Westworld.

Bei Sky kann man im Juni unter anderem das letzte James-Bond-Abenteuer mit Daniel Craig oder auch den jüngsten Thriller von Clint Eastwood sehen.

„James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben“ wird ab dem 3. Juni bei Sky erscheinen. Clint Eastwoods „Cry Macho“ steht derweil ab dem 11. Juni zur Verfügung. In der Filmvorschau des Pay-TV-Anbieters für den kommenden Monat finden sich außerdem Titel wie der 60er-Jahre-Mysterythriller „Last Night in Soho“ oder auch das deutsche Kino-Meisterwerk „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“ von Dominik Graf, der bei DIGITAL FERNSEHEN auf Platz 1 der besten Filme des letzten Jahres gelandet ist.

Zudem hat Sky eine Vorschau auf die Serien-Neustarts im Juni veröffentlicht. Zu den Highlights gehört dabei die vierte Staffel der HBO-Serie „Westworld“, die sich einmal mehr in die Abgründe von virtuellen Realitäten und künstlicher Intelligenz wagen wird.

Serien, Shows und Dokus bei Sky im Juni

Black Lake S1 & S2 (1.6. & 29.6.)

Ghislaine Maxwell – Partner in Crime S1 (3.6.)

Icahn: Der rastlose Milliardär (6.6.)

Girls5eva S2 (6.6.)

Nach dem Krieg: Syrische Familien auf der Suche nach Normalität (7.6.)

Verbrechen von nebenan S2A (8.6.)

Bel-Air S1 (dt.) (8.6.)

Young Rock S2 (13.6.)

S.W.A.T. S5B (15.6.)

Midwich Cuckoos – Das Dorf der Verdammten S1 (16.6.)

Unter Wasser: Das Verschwinden der Kim Wall (17.6.)

The Equalizer S2 (20.6.)

Devils S2 (21.6.)

Death on the Beach S1 (23.6.)

Phoenix Rising (24.6.)

Westworld S4 (27.6.)

Joe vs Carole S1 (dt.) (27.6.)

We own this City S1 (29.6.)

Sarah – Das Mädchen aus Avetrana S1 (30.6

Filme bei Sky im Juni

James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben (3.6.)

Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft (4.6.)

Last Night in Soho (6.6.)

Fabian oder der Gang vor die Hunde (8.6.)

Plan A – Was würdest du tun? (10.6.)

Cry Macho (11.6.)

Vanquish (13.6.)

Ghostbusters: Legacy (17.6.)

False Positive (18.6.)

Falling (20.6.)

Here Today (22.6.)

The Misfits – Die Meisterdiebe (24.6.)

Die wilden Abenteuer von Pil (25.6.)

Freundschaft Reloaded (27.6.

