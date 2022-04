Sky Highlights im Mai: „Das Boot“ Staffel 3 und blutiger Splatter-Horror

Anzeige

Im Mai zeigt Sky unter anderem die dritte Staffel von „Das Boot“ sowie den blutigen Horrorthriller „Saw: Spiral“.

Nach einer Startterminverschiebung (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) wird Staffel 3 von „Das Boot“ nun am 14. Mai auf Sky One sowie auf Sky Ticket und über Sky Q zu sehen sein. Die zehn neuen Folgen spielen im Frühjahr 1943, in dem L.I. Ehrenberg in Kiel neue U-Boote für den Einsatz vorbereitet, während der britische Commander Swinburne Jagd auf deutsche U-Boote macht.

Ebenfalls von einer Startverschiebung war die neue Mysteryserie „The Rising“ betroffen, in der ein junges Mädchen nach ihrem Tod in einer Zwischenwelt gefangen ist. Am 27. Mai soll die achtteilige Serie nun auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und Sky Q anlaufen. Einen Ersteindruck von der Serie konnte man bereits im Rahmen der diesjährigen Berlinale gewinnen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Im Filmbereich wird es derweil blutig: Ab dem 20. Mai hat Sky nämlich den Folter-Horror „Saw: Spiral“ im Programm, in dem Chris Rock und Samuel L. Jackson Jagd auf einen Serienkiller machen, der es auf korrupte Polizisten abgesehen hat. „Spiral“ ist der inzwischen neunte Teil der erfolgreichen Horrorreihe. Darüber hinaus zeigt der Pay-TV-Anbieter etwa das Drama „Der Mauretanier“ (ab dem 21. Mai), in dem Jodie Foster versucht, einen Häftling aus Guantanamo zu befreien.

Serien, Shows und Dokus im Mai

The Staircase (5.5.)

The Righteous Gemstones S2 (7.5.)

Wellington Paranormal S4 (10.5.)

Tschugger S1 (12.5.)

Insecure: The End (13.5.)

Das Boot S3 (14.5.)

The Time Traveler‘s Wife S1 (16.5.)

The Good Doctor S5b (17.5.)

Home Economics S2 (17.5.)

Bloods S2a (18.5.)

Super League – Die große Gier im Fußball (20.5.)

Welcome to Flatch S1 (26.5.)

The Rising S1 (27.5.)

Chernobyl: The Lost Tapes (27.5.)

Der ewige Gefangene (27.5.)

The Endgame S1 (29.5.)

Filmstarts bei Sky im Mai

The Colour Room (2.5.)

Kings of Hollywood (6.5.)

Anti-Life – Tödliche Bedrohung (7.5.)

Half Brothers (9.5.)

Weißbier im Blut (11.5)

Snake Eyes: G.I. Joe Origins (13.5.)

The Many Saints of Newark (14.5.)

Every Breath You Take (16.5.)

Saw: Spiral (20.5.)

Der Mauretanier – (K)eine Frage der Gerechtigkeit (21.5.)

Together Together (23.5.)

Miss Beautiful (25.5.)

Catweazle (27.5.)

Spirit – frei und ungezähmt (28.5.)

The Unholy (30.5.)

