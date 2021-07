Sky-Programmoffensive: Die kommenden Film & Serien-Highlights

Anzeige

Bei Sky gibt es in den kommenden Wochen eine der bisher besten Serien des Jahres und mehrere Kino-Blockbuster zu sehen.

Sky wagt zum Monatsende eine kleine Offensive. Mit „Godzilla vs. Kong“ und „Judas and the Black Messiah“ erscheinen bei dem Pay-TV-Anbieter ein großer, kommerziell erfolgreicher Kino-Blockbuster und einer der Oscar-Nominierten aus diesem Jahr. Mit „Chaos Walking“ ist zudem bereits seit dem 15. April ein Film bei Sky zu sehen, der aktuell parallel noch in den Kinos läuft, und im August warten schon die „Monster Hunter„. Seit dem 16. Juli hat Sky zusätzlich Miranda July’s „Kajillionaire“ über eine Familie von Trickbetrügern in petto, einer der äußerst sehenswerten filmischen Geheimtipps des vergangenen Jahres, der den Kinoschließungen ein wenig zum Opfer gefallen ist.

Neben dem Filmprogramm lenkt Sky in seiner Programmvorschau die Aufmerksamkeit auf David Schalkos neue Serie „Ich und die Anderen“, in der Tom Schilling von sich selbst und seiner Umwelt auf skurrile Weise entfremdet wird. DIGITAL FERNSEHEN konnte die Serie bereits im Rahmen der diesjährigen Berlinale sehen und war begeistert, wie man in der Kritik nachlesen kann. So oder so dürfte „Ich und die Anderen“ ab dem 29. Juli mit ihrer schrillen Art für so manch kontroverse Reaktion sorgen.

Alle neuen Filme und Serien sind verfügbar auf Abruf und über Sky Q, Sky Go und Sky Ticket.

Filmpremieren bei Sky

Godzilla vs. Kong: ab 29. Juli

Chaos Walking: seit 15. Juli

Waiting for the Barbarians: ab 24. Juli

Fast & Furious Special: seit 20. Juli

Judas and the Black Messiah: ab 30. Juli

Kajillionaire: seit 16. Juli

Glass houses: seit 19. Juli

Neue Serien

Ich und die Anderen: ab 29. Juli

Verbrechen von nebenan: seit 19. Juli

Outcry – Die Suche nach der Wahrheit: ab 26. Juli

Intelligence, Staffel 2: ab 27. Juli

In Treatment, Staffel 4: ab 27. Juli

Chicago Fire, Staffel 9b, Chicago Med, Staffel 6b: ab 26. Juli (bei Universal TV)

Tim Allen – Wettkampf der Heimwerkerkönige: ab 29. Juli

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.