Sky Q-Highlights im Dezember in UHD und HDR

Die Tage werden dunkler, die Nächte länger und so langsam weihnachtet es sehr. Die Zeit ist reif für mehr Filme und Serien. Für Sky Q Kunden gibt es im Dezember einige Highlights.

Gleich ab dem 4. Dezember landet „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ mit Robert Downey Jr. auf den Sky Q Bildschirmen. Dicht gefolgt von „3 Engel für Charlie“ am 11. Dezember.

Ab dem 17. Dezember gibt es dann die dritte Staffel des Sky Originals „Riviera“ zusehen. In acht Folgen ist es nicht nur, wie bisher, an der Côte d’Azur spannend, sondern auch in Venedig. (DIGITAL FERNSEHEN berichtete)

Ebenfalls in UHD-Qualität kann man sich mit Sky Q weiterhin die vier James-Bond-Filme mit Daniel Craig, „Casino Royale“, „Ein Quantum Trost“, „Skyfall“ und „Spectre“ anschauen. Noch mehr Bond-Feeling gibt es beim Popup-Channel Sky Cinema 007. Dort laufen zur Zeit 24 alle bisherigen James Bond-Filme.

Um die Sky Q Inhalte in UHD und HDR zu sehen, benötigen man einen UHD (4K)- und HDR-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver und das jeweils passende Sky Programmpaket. In diesem Fall das Sky Cinema Paket und die zubuchbare UHD-Option.