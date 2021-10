Sky Replay: Das läuft auf dem neuen Sender

Anzeige

Am Montag startet der neue Sender Sky Replay. Hier gibt es eine Übersicht, was dort am ersten Tag auf dem Programm steht.

Pay-TV-Anbieter Sky hat im laufenden Jahr bereits einige neue Sendermarken gestartet: Mit Sky Crime und Sky Comedy gingen zwei Themenbereiche auf Sendung, deren Inhalte sich leicht an ihrer Benennung erahnen lassen. Gleiches gilt für die erst kürzlich gestarteten neuen Marken Sky Nature und Sky Documentaries.

Was sich hinter dem für Montag angekündigten Neustart Sky Replay verbirgt, ist indes inhaltlich weniger klar. Außer, dass es sich wohl nicht um Erstausstrahlungen handeln wird. Nun hat Sky in seinem digitalen Programmheft bereits verraten, was zum Start bei Sky Replay auf dem Sendeplan steht.

Sky Replay: Das Programm zum Start

Gemäß der Namensgebung des neuen Senders stehen auf dem Programm schon am ersten Tag zahlreiche Wiederholungen von Serienfolgen. Prominent vertreten ist dabei „Blue Bloods“ mit „Magnum“-Altstar Tom Selleck und das Krimi-Remake „Hawaii 5-0“ von CBS. Auch zwei Folgen „McGyver“ gibt es am ersten Tag auf Sky Replay zu sehen. Allerdings nicht das Kult-Original mit Richard Dean Anderson, sondern die Neuauflage.

Wenn man den derzeit im Sky-Programmguide abrufbaren Informationen glaubt, ändert sich an diesem Programmschema in den folgenden Tagen auch nicht viel.

06.20 Uhr:

Blue Bloods – Crime Scene New York

Grenzen der Gewalt

07.05 Uhr:

Blue Bloods – Crime Scene New York

Schüsse vom Samariter

07.50 Uhr:

Hawaii Five-0

Aloha, Steve McGarrett

08.35 Uhr:

Hawaii Five-0

Ein Sicherheitsrisiko

09.15 Uhr:

Hawaii Five-0

In den besten Familien

10.00 Uhr:

Hawaii Five-0

Der Millionengewinn

10.45 Uhr:

Blue Bloods – Crime Scene New York

Schweiß und Schuld

11.30 Uhr:

Blue Bloods – Crime Scene New York

Ehrenmänner

12.20 Uhr:

Blue Bloods – Crime Scene New York

Blond und weiß

13.05 Uhr:

Blue Bloods – Crime Scene New York

Tote Teenager

13.50 Uhr:

MacGyver

Die Wiedergeburt

14.35 Uhr:

Death in Paradise

Willkommen im Paradies

15.30 Uhr:

Hawaii Five-0

Die Vertrauensfrage

16.15 Uhr:

Hawaii Five-0

Gefährliche Brandung

17.00 Uhr:

Hawaii Five-0

Der einzige Verdächtige

17.45 Uhr:

Blue Bloods – Crime Scene New York

Der König ist tot!

18.30 Uhr:

Blue Bloods – Crime Scene New York

Die Babies von Chinatown

19.20 Uhr:

Death in Paradise

Willkommen im Paradies

20.15 Uhr:

MacGyver

Die Wiedergeburt

21.00 Uhr:

Hawaii Five-0

Aloha, Steve McGarrett

21.45 Uhr:

Hawaii Five-0

Ein Sicherheitsrisiko

22.30 Uhr:

Hawaii Five-0

In den besten Familien

23.15 Uhr:

Hawaii Five-0

Der Millionengewinn