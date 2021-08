Sky Ticket mit Doku-Offensive und allen Bond-Filmen im September

Anzeige

Sky hat eine Programmvorschau für den September veröffentlicht, in der sich unter anderem zahlreiche Doku-Highlights und alle bisherigen James-Bond-Filme befinden.

Sky Ticket will den Kundinnen und Kunden im September laut eigenen Angaben viele spannende Stunden exklusiver Doku-Highlights bieten. Dazu gehört etwa die Naturdoku „SaFahri – Eine Reise zu den Elementen“ mit dem berühmten Schauspieler Fahri Yardim. Zu ihm gesellen sich Sky Originals wie „Surviving 9/11“ über die Anschläge auf das World Trade Center sowie „Steve McQueen: The Los Movie“ über die Leinwandlegende oder auch „Memory: The Origins of Alien“ über die Entstehung des Horror-Klassikers von Ridley Scott.

In der Comedy-Sparte von Sky wartet im September derweil unter anderem das Sky Original „Spitting Image: The Krauts‘ Edition“. In der Satire-Show gibt es Persönlichkeiten wie Armin Laschet, Marcus Söder oder Barbara Schöneberger als Puppen zu sehen.

Zudem kündigt Sky mehrere neue Filme als Streaming-Premieren an. Darunter Gerard Butler in dem Actionstreifen „Greenland“, Christoph Waltz‘ Regiedebüt „Georgetown“ oder auch den Thriller „Synchronic“ mit „Fifty Shades“-Star „Jamie Dornan. Ab dem 27. September zeigt Sky darüber hinaus alle 24 bisherigen James-Bond-Filme in Einstimmung auf den Kinostart von „Keine Zeit zu sterben“ (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Alle Sky Ticket Highlights im September

Serien und Shows:

9/11: Ein Tag in Amerika S1 (2.9.) – Nat Geo

Blutspur – Forensik hautnah S1 (5.9.) – Crime & Investigation

MasterChef USA S11 (6.9.)

Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur S1 (6.9.) – Nat Geo Wild

Gangster – Ohne Skrupel und Moral S3 + S4 (6. + 20.9.) – Crime & Investigation

It’s Always Sunny in Philadelphia S6 + S7 (7. + 28.9.)

Law & Order: Organized Crime S1 (8.9.) – 13th Street

Zweite Chance für Hunde S2 (8.9.) – Nat Geo Wild

SaFahri – Eine Reise zu den Elementen S1 (9.9.)

Spitting Image: The Krauts‘ Edition S1 (16.9.)

The UnXplained mit William Shatner S2 (18.9.) – History

Ancient Aliens – Unerklärliche Phänomene S13 (20.9.) – History

Code 404 S2 (21.9.)

Made For Murder S1 (27.9.)

Burden of Truth S4 (27.9.) – Universal TV

Impeachment: American Crime Story S3 (28.9.)

The L Word: Generation Q S2 (29.9.)

Totti – Il Capitano S1 (30.9.)

One Deadly Mistake S1 (30.9.)

Dokumentationen:

Der Fall Weinstein: Abrechnung mit Hollywood (9.9.)

Chris Brown: Welcome To My Life (9.9.)

Memory: The Origins of Alien (10.9.)

Surviving 9/11 (11.9.)

Steve McQueen: The Lost Movie (12.9.)

Ferrari: Jagd nach Unsterblichkeit (12.9.)

Bruno v Tyson (18.9.)

Der 24 Stunden Krieg (19.9.)

Monster Preacher (23.9.)

Console Wars (24.9.)

You Cannot Kill David Arquette (25.9.)

David Attenboroughs Natural History Museum: Zum Leben erwacht (28.9.)

Louis Theroux: Shooting Joe Exotic (17.9.)

Filme:

Georgetown (1.9)

Greenland (3.9.)

Save Yourselves! (4.9.)

Stunde der Angst (6.9.)

Synchronic (10.9.)

Calibro 9 (13.9.)

Summer of Soul (15.9.) jetzt auch auf Deutsch

After Truth (17.9.)

Zerplatzt (18.9.)

Play (20.9.)

The Tunnel – Die Todesfalle (24.9.)

Hello Again – Ein Tag für immer (25.9.)

An American Pickle (27.9.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

Paranormal Activity (1.9.)

Hellboy – Die goldene Armee (5.9.)

Schitt’s Creek S6 (8.9.)

Giganten des Tierreichs S1 (10.9.)

Stromberg – Der Film (10.9.)

Planet der Affen: Prevolution (11.9.)

Das Schweigen der Lämmer (12.9.)

Open Range – Weites Land (14.9.)

Afrika: Geheime Königreiche S1 (15.9.)

The Mindy Project S5 (15.9.)

L.A.’s Finest S2 (22.9.)

About A Boy oder der Tag der toten Ente (26.9.)

Lucifer S5 (28.9.)

Der König der Pinguine (28.9.)

Sleepers (30.9.)

Letzte Chance:

Gut gegen Nordwind (bis 12.9.)

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (bis 25.9.)

1917 (bis 27.9.)

Cats (bis 27.9.)

Zombieland: Doppelt hält besser (bis 29.9.)

Black and Blue (bis 29.9.)

Neue Kids-Hits:

Creative Galaxy S2 (15..9.) – Junior

Flipi und die Pilzlinge S1 Fortsetzung (1.9.) – Boomerang

Power Players S1 (13.9.) – Boomerang

Steven Universe: Future S1 (20.9.) – Cartoon Network

Total Dramarama S1 Fortsetzung (13.9.) – Cartoon Network

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.