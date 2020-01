Sky zeigt ersten Trailer zur 2. Staffel von „Das Boot“

Das Drama um das Weltkriegs-U-Boot geht in die zweite Runde. An Bord sind diesmal auch Stars aus „Casino Royale“, „The Avengers“ und „Game of Thrones“.

Sky und Bavaria Fiction haben heute den ersten offiziellen Trailer zur zweiten Staffel der Sky Original-Serie „Das Boot“ veröffentlicht. Die Ausstrahlung der acht neuen Episoden startet am 24. April um 20.15 Uhr auf Sky 1 HD in Doppelfolgen sowie im Stream auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Parallel dazu gibt es wöchentlich die jeweils folgenden zwei Episoden als Preview auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.

Neuzugänge im Cast sind Clemens Schick („Casino Royale“), Thomas Kretschmann („Avengers: Age of Ultron“, „Ballon“), Rochelle Neil („Terminator: Dark Fate“), Ulrich Matthes („Der Untergang“), Paul Bartel („Les Petits Princes“), Michael McElhatton („Game of Thrones“) und Sebastian Hülk („Das Weiße Band“). Wiederkehrende Darsteller sind unter anderem Vicky Krieps, die für ihre schauspielerische Leistung in der ersten Staffel mit dem Deutschen Fernsehpreis und einer Goldenen Nymphe ausgezeichnet wurde, Tom Wlaschiha, Fleur Geffrier, Leon Blaschke und Pit Bukowski.

Über „Das Boot“: Im Dezember 1942 erhält der erfahrene U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) den Auftrag, mit U-822 drei Saboteure an der US-Ostküste abzusetzen. Als seine Loyalität in Frage gestellt wird, wird U-612 unter dem Kommando von Korvettenkapitän Wrangel (Stefan Konarske) zu seiner Verfolgung entsendet. Dem sicheren Tod auf dem Atlantik entflohen, kommt der ehemalige Kommandant der U-612, Kaleun Klaus Hoffmann (Rick Okon) in New York an. Bei Sam Greenwood (Vincent Kartheiser), der Hoffmann sein Leben verdankt, findet er Unterschlupf und lernt den zwielichtigen deutschstämmigen Anwalt Berger (Thomas Kretschmann) kennen. Kann der ihm die Rückkehr nach Deutschland ermöglichen?