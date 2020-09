„Star Trek: Discovery“ Trailer für Staffel 3 ist da

Anzeige

„Star Trek: Discovery“ geht im Oktober in die nächste Staffel. Beim großen internationalen Star Trek Day (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) wurde nun der neue Trailer gezeigt. In Deutschland läuf die Serie bei Netflix.

Der Clip war vorab einer der am meisten herbeigesehnten Programmpunkte des globalen Star-Trek-Events von CBS. Und die Hoffnungen wurden selbstverständlich erfüllt.

Die dritte Staffel von „Star Trek: Discovery“ feiert am 15. Oktober in den USA Premiere und wird dann bei CBS All Access im wöchentlichen Rhythmus weitergeführt. Ab 16. Oktober ist dies in Deutschland bei Netflix ebenso der Fall. Nur so viel sei zum Inhalt schon einmal verraten: Die Serie macht von Staffel zwei zu drei einen gewaltigen Zeitsprung.

Hier ist auch nochmal das gesamte Panel bei Youtube zum nachschauen: