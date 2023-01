„Star Wars: The Bad Batch“ – 2. Staffel bei Disney+ gestartet

Anzeige

Die „Star Wars“-Animationsserie „The Bad Batch“ geht ab heute, den 4. Januar, auf Disney+ in die zweite Staffel mit den ersten beiden Episoden.

Zu Beginn der neuen Staffel sind Monate seit den Ereignissen auf Kamino vergangen. Die Mitglieder der Bad Batch setzen ihre Reise durch das Imperium nach dem Fall der Republik fort. Sie kreuzen dabei die Wege von sowohl neuen als auch bekannten Freunden und Feinden, während sie eine Reihe aufregender Söldner-Missionen annehmen. Diese führen sie immer wieder zu überraschenden und gefährlichen neuen Orten. Der Trailer zur zweiten ist über folgenden Link erreichbar.

„Star Wars: The Bad Batch“ mit 16 neuen Folgen in Staffel 2

Mit Dave Filoni, Athena Portillo, Brad Rau, Jennifer Corbett und Carrie Beck sind hier ausführende Produzenten am Werk, die ihrerseits schon viel Erfahrungen bei anderen „Star Wars“-Serien wie „The Mandalorian“, „Star Wars: The Clone Wars“, „Star Wars Rebels“ oder „Star Wars Resistance“ vorweisen können. „Star Wars: The Bad Batch“ versteht sich als direkte Fortsetzung von „Star Wars: The Clone Wars“. Die Serie beschäftigt sich mit den Ereignissen rund um und nach „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“. Im Mittelpunkt steht die Kloneinheit 99 – eine Elite-Truppe, die erstmals in „Star Wars: The Clone Wars“ zu sehen war.

Streaming-Termine auf Disney+:

04. Januar: Episode 1 „Spoils of War“ & Episode 2 „Ruins of War“

11. Januar: Episode 3 „The Solitary Clone“

18. Januar: Episode 4 „Faster“

25. Januar: Episode 5 „Entombed“

1. Februar: Episode 6 „Tribe“

8. Februar: Episode 7 „The Clone Conspiracy“ & Episode 8 „Truth and Consequences“

15. Februar: Episode 9 „The Crossing“

22. Februar: Episode 10 „Retrieval“

1. März: Episode 11 „Metamorphosis“

8. März: Episode 12 „The Outpost“

15. März: Episode 13 „Pabu“

22. März: Episode 14 „Tipping Point“

29. März: Episode 15 „The Summit“ & Episode 16 „Plan 99“

Quelle: Disney

Bildquelle: badbatch: Disney+ PM