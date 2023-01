Streaming-Tipps der Woche: „Dallas“, „Krieg um Fußball“ und mehr

Anzeige

Ein Student verklagt einen Softdrink-Riesen auf Herausgabe eines Kampfjets, Ölbarone feiern die 1980er Jahre und die Fußballwelt zerfleischt sich selbst: Die Streaming-Tipps zum Wochenende.

Verklagt: Es war ein bizarrer Werbespot für einen Softdrink, der 1996 Millionen Amerikaner zum Lachen brachte – doch manche nahmen ihn todernst: Ein cooler Teenager, der so viel Pepsi-Cola trinkt, dass er von seinen Treuepunkten nicht nur Baseballkappe und Sonnenbrille einlösen konnte. Nein, er konnte sogar in einem Kampfjet zur Schule fliegen. Für sieben Millionen Pepsi-Punkte bekomme man nämlich ein funktionsfähiges Militärflugzeug, hieß es damals im Spot. Rechnerisch hätte man unfassbar viel Cola dafür trinken müssen. Doch ein 20-jähriger Student nutzte alle Möglichkeiten, um sieben Millionen Punkte für den Harrier-II-Jet zusammen zu bekommen, und nagelte Pepsi auf das Versprechen fest. Es begann ein nervenzerreißender Rechtsstreit, der heute sogar in der Fachliteratur für US-Jurastudenten steht. Die Netflix-Doku „Pepsi, wo ist mein Jet?“ zeichnet das Geschehen mit vielen Zeitzeugen nach. Ein sehr sehenswerter Einblick in die amerikanische Werbewelt der 1990er.

Superreich: Wer in den 1980er-Jahren „Dallas“ nicht kannte, konnte nicht mitreden. Mehr als ein ganzes Jahrzehnt lang erzählte die Serie mit der ikonischen Titelmelodie von den Geschicken des Ewing-Clans aus Texas, der mit Öl superreich wurde. Natürlich gab es für J.R., Bobby, Pamela, Sue Ellen und all die anderen jede Menge Drama: Liebe, Hass, Eifersucht, Intrigen, Neid, Absturz und vieles mehr. Berühmt auch die Schauspieler: Larry Hagman, Linda Gray, Patrick Duffy, Susan Howard und viele andere. Alle 14 Staffeln samt Föhnwelle, Zahnpasta-Lachen und Stetson-Hüten sind nun im Streaming bei RTL+ zu sehen. Und dann gab es auch noch den „Denver-Clan“ – dieses Mal über das Auf und Ab einer reichen Ölfamilie in Colorado, deren Protagonisten ebenfalls Kult wurden, allen voran „Denver-Biest“ Joan Collins. Netflix zeigt fünf Staffeln der Serie.

Krieg um den Fußball im Streaming

Gigantisch: Vex’ahlia „Vex“ Vessar, Pike Trickfoot, Grog und ihre Mitstreiter haben sich dem Kampf gegen das Böse verschrieben. Als Elfen, Gnome und Druiden können sie dabei auf ihre magischen Kräfte bauen. „The Legend of Vox Machina“ nennt sich die hochgelobte Animationsserie, in der die Wunderwesen in der ersten Staffel im Reich Exandria gegen Bestien und andere Ungeheuer kämpfen. Nun bringt Prime Video die zweite Staffel an den Start. In „The Legend of Vox Machina Staffel 2“ sind ihre Gegner finstere und hochgefährliche Drachen, die Chroma Conclave. Wer die Serie im englischen Original sieht, kann sich auf Sprecher freuen wie Billy Boyd („Der Herr der Ringe“) oder Ralph Inerson („The Witch“), Alanna Ubach („Euphoria“) oder Stephanie Beatriz („Brooklyn Nine-Nine“).

Krieg um den Fußball: Im April 2021 tobte ein Tsunami durch die europäische Fußballwelt. Zwölf Topclubs wie Real Madrid, Manchester City und der FC Barcelona verkündeten die Gründung einer Super League – als Konkurrenz zur Champions League der UEFA. Der europäische Fußballverband sprach vom „Ende des Fußballs“ und drohte den Clubs. Fans in England protestierten, selbst der britische Premier Boris Johnson schaltete sich ein – nach rund 48 Stunden wurde die Idee (vorerst) wieder begraben. Die vierteilige Dokumentation „Super League: The War For Football“ auf Apple+ inszeniert die vier spannenden Tage teils wie einen Krimi. Es geht um Macht, Gier und Verrat. Moral und die Liebe zum Fußball bleiben auf der Strecke – auch wenn UEFA-Präsident Aleksander Čeferin versucht, sich besonders volksnah zu geben. Am Ende bleibt das Gefühl: Egal, ob Super oder Champions League – um den Fußballfan geht es den Funktionären schon lange nicht mehr.

