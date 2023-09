Streamingtipps fürs Wochenende mit Hallervorden und True Crime

Anzeige

Dieter Hallervorden geht auf kuriose Zeitreise und ein Killer sorgt für Angst und Schrecken – einige Streaming-Tipps für die nächste Zeit.

Der Herbst hält langsam Einzug und so rücken Filme und Serien wieder mehr ins Nachmittags- und Abendprogramm. Welche Titel sich zu streamen lohnen, zeigt die nachstehende Übersicht.

Fantastisch: „Me & Myself – Mein jüngeres Ich & Ich“

Alte Fotos und Filme können erschreckend sein: Wie jung man damals aussah! In der neuen Sky-Show „Me & Myself – Mein jüngeres Ich & Ich“ wird daraus eine reale Begegnung. Unter Moderation von Michael Mittermeier trifft der Schauspieler und Komiker Dieter Hallervorden (88) eine Ausgabe von sich selbst, die mehr als 30 Jahre jünger ist. Möglich macht das Künstliche Intelligenz, mit deren Hilfe der junge Hallervorden erschaffen wurde. In der Serie ist er so real, dass sich die beiden Dieters sogar miteinander unterhalten können. Auch wenn das Gespräch sehr ungewöhnlich ist – kommt doch der Hallervorden von 1987 aus einer Zeit vor dem Mauerfall, in der das Internet erst in seinen Anfängen steckte. Gemeinsam sitzen die beiden Hallervordens auf der Studio-Couch, um mit Mittermeier zu plaudern und dessen Fragen zu beantworten. Zu sehen bei WOW. Weitere Infos zur Show in diesem Artikel.

Blutig: „The Hunt for Raoul Moat“

Im Jahr 2010 verbreitet Raoul Moat in Großbritannien Angst und Schrecken. Gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen, sinnt er auf Rache und zieht mit einer Pistole los. Seine Freundin Samantha und einen Polizisten verletzt er schwer, Samanthas neuen Freund Chris erschießt er. Rund eine Woche lang ist Moat auf der Flucht vor der Polizei, versteckt sich im Wald und veröffentlicht schockierende Drohbotschaften. Ein hochgefährlicher Killer, den die Ermittler aber schließlich doch aufspüren. Die True-Crime-Serie „The Hunt for Raoul Moat“ zeichnet die Geschehnisse von damals nach, mit Fokus auf der Perspektive der Opfer und der Ermittler. Mit dabei sind unter anderem Sally Messham („Artemis Fowl“) als Samantha, Matt Stokoe („Bodyguard“) als Raoul Moat und Dan Renton Skinner („House of Fools“) in der Rolle eines Polizisten. Zu sehen ist die dreiteilige Mini-Serie bei Magenta TV.

Faszinierend: „Tiere hautnah mit Bertie Gregory“

Wenn Bertie Gregory mit seiner Kamera loszieht, will er nicht einfach nette Tiere vor die Kamera holen. In aller Welt ist er unterwegs, um besondere Momente einzufangen. Buckelwale, Seelöwen, Pumas, Elefanten und viele andere Wildtiere spürt der britische Filmemacher auf. Ein Unterfangen, das oft schwierig, entbehrungsreich und gefährlich ist – und manchmal auch bedrückend, wenn Gregory dokumentiert, wie der Lebensraum vieler Tiere schwindet und ihre Bedingungen immer schlechter werden. Die Tierdoku „Tiere hautnah mit Bertie Gregory“ ist bei Disney+ zu sehen. In den sechs Folgen geht es unter anderem nach Patagonien in Chile, Botsuana, auf die Galapagos-Inseln und in die Antarktis.