Dieter Hallervorden trifft bei Sky sein jüngeres Ich

In der neuen Sky Original Show „Me & Myself“ wird Dieter Hallervorden mit seinem künstlich geschaffenen jüngeren Ich auf Zeitreise gehen.

Sky versucht sich im KI-Fernsehen. Anlässlich seines 88. Geburtstages kann Schauspieler und Komiker Dieter Hallervorden eine Version von sich selbst aus dem Jahr 1987 treffen. Möglich wird dies über künstliche Intelligenz und eine Deepfake-Technologie. Dabei hat man alte Auftritte, DVDs, Blu-Rays und andere Quellen benutzt, um den digitalen Hallervorden zu erstellen, kann man der Beschreibung von Sky Deutschland entnehmen.

Bis das Resultat bestaunt werden kann, dauert es allerdings noch einige Wochen. „Me & Myself – Mein jüngeres Ich & Ich“ soll am 5. September um 20.15 Uhr auf Sky One und bei Sky Q und auf WOW zu sehen sein. Michael Mittermeier wird die Show moderieren, wie der Pay-TV-Anbieter zudem ankündigte. In der Sendung sollen verschiedene Themen aus Dieter Hallervordens Leben und Karriere behandelt werden, heißt es in der Mitteilung.

Der große Kinoerfolg von Dieter Hallervorden bei Sky

Nico Gammella, Executive Producer: „Wir sind für unsere Non-Scripted Sky Originals immer auf der Suche nach neuen und innovativen Formaten. Mit unserem Produzenten SEO und unserem Technik-Partner Volucap, dem weltweiten Marktführer in Sachen Deepfake, haben wir eine Show erschaffen, die es so im deutschsprachigen Raum noch nicht gibt.“

Daneben verweist Sky bereits auf eine Eventprogrammierung zum Geburtstag von Dieter Hallervorden. So wird der Anbieter am 6. September den großen Kinoerfolg „Honig im Kopf“ von und mit Til Schweiger auf Sky Cinema Best Of ausstrahlen. Hallervorden spielt in der Tragikomödie einen an Alzheimer erkrankten Mann, der sich auf einen Roadtrip mit seiner Enkelin begibt.

