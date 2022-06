Telekom zeigt Metallica kostenlos live

Anzeige

Das Metal & Hardrock-Festival „Download Germany“ feiert Premiere und die Telekom ist mit MagentaMusik live dabei. Fans und Interessierte können dabei Metallica gratis sehen.

Anzeige

Die Telekom präsentiert am 24. Juni das „Download Germany“ im Livestream. Zehntausende Fans feiern am Hockenheimring die erste deutsche Auflage des größten britischen Metal & Hardrock-Festivals. Höhepunkt ist der Auftritt von Metallica: Die US-Superstars spielen ihre einzige Show in Deutschland.

Auch das weitere Lineup kann sich sehen lassen: Sabaton, Five Finger Death Punch, Enter Shikari, Frank Carter & The Rattlesnakes und Behemoth werden Auftritte absolvieren. Die Telekom zeigt die Auftritte bei MagentaTV und zudem als kostenlosen Livestream bei MagentaMusik.

Festival-Highlight Metallica

„Das Download Germany hat sich aus dem Stand in den Kalendern der Fans etabliert. Bis zu 70.000 erwartete Besucher sprechen für sich“, sagt Telekom-TV-Chef Arnim Butzen. „Für Alle, die nicht live dabei sein können, bieten wir eine Übertragung in gewohnt bester Qualität.“

Das Download-Festival ist das größte Rockfestival Englands. Seit 2013 lockt es jedes Jahr rund 120.000 Besucher*innen an. Traditionell findet auch das britische Pendant des „Download Germany“ auf einer weltbekannten Rennstrecke statt. Auf dem Donington Park Circuit spielten vom 10. bis 12. Juni unter anderem Kiss und Iron Maiden.

Metalpower im Doppelpack

Bei der anstehenden Premiere am Hockenheimring können sich deutsche Fans auf ein spektakuläres Programm freuen. „Wir bringen mit dem Download Germany eine außergewöhnliche Hard´n´Heavy Musikerfahrung nach Deutschland.“, sagt Andre Lieberberg, Geschäftsführer von Live Nation. „Es freut uns besonders, dass die Telekom bei der Premiere den Livestream in gewohnt fantastischer Qualität präsentiert.

Quelle: Deutsche Telekom

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.