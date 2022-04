„The Orville“: Staffel 3 bald endlich da

Anzeige

„The Orville“ kehrt mit Staffel 3 zurück, die hierzulande bei Disney+ zu sehen sein wird. Der US-Starttermin steht bereits.

Unter „Star Trek“-Liebhabern gilt die liebevolle Parodie „The Orville“ als Geheimtip. Schließlich finden sich Trekkies in der cleveren Persiflage mit Hardcore-Fanpotential oft eher wieder als in der eher langatmig angelegten „Star Trek“-Neuauskopplung „Picard“ und dem krampfhaft woken Kuriosum „Discovery“.

In den USA soll die neue Staffel von „The Orville“ mit 11 Episoden am 2. Juni bei Hulu endlich losgehen – jeweils eine Folge erscheint wöchentlich. Da Hulu in Deutschland nicht buchbar ist, werden die neuen Folgen der komödiantischen „Trek“-Hommage bei Streamingdienst Disney+ zu sehen sein. Ein Start zum gleichen Zeitpunkt scheint dabei wahrscheinlich. Vor dem Start von Disney+ war „The Orville“ bei Amazon Prime Video zu sehen.

Die dritte Staffel „The Orville: New Horizons“ spielt 400 Jahre in der Zukunft, wo die Crew der U.S.S. Orville ihre Erkundungsmission fortsetzt, während sie sowohl die Geheimnisse des Universums als auch die Komplexität ihrer eigenen zwischenmenschlichen Beziehungen erforscht.