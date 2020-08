UFA Filmnächte: Stummfilmklassiker für kurze Zeit kostenlos online – Start heute

Anzeige

Drei Klassiker der Filmgeschichte sind in den nächsten Tagen online zu sehen. Interessierte sollten sich jedoch nicht zu lange Zeit lassen.

Die UFA Filmnächte zeigen zum Auftakt ab Donnerstagabend den Stummfilm „Frau im Mond“ (1929) von Fritz Lang. In diesem Jahr finden die Filmnächte wegen der Pandemie nicht auf der Berliner Museumsinsel statt, sondern im Internet.

„Sie stehen damit im zehnten Jahr ihres Bestehens nicht nur den Berlinern, sondern Stummfilmfans in aller Welt offen“, teilten Bertelsmann und die UFA mit. Außerdem im Programm: „Menschen am Sonntag“ (1929/1930) von Robert Siodmak am Freitag und am Samstag schließlich noch das Scherenschnitt-Märchen „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ (1926) von Lotte Reiniger, einer Pionierin des Films.

Die Filme starten online jeweils um 21 Uhr und sind dann jeweils für 24 Stunden frei abrufbar. Die Filme sind auf YouTube, Facebook und auf der Website der UFA und von Bertelsmann abrufbar. Sie werden außerdem auf der Website von radioeins eingebettet.