US-Masters starten heute: Das zeigt Sky frei empfangbar

Sky bietet im Rahmen der Übertragung der 85. US-Masters in Augusta frei empfangbare Livestreams vom „Amen Corner“ und „On the Range“ auf skysport.de und in der Sky Sport App an.

Zudem steht den Kunden von Donnerstag bis Sonntag der Feed „Amen Corner“ zur Verfügung. An allen vier Tagen wird hier das Geschehen an den Löchern 11 (White Dogwood), 12 (Golden Bell) und 13 (Azalea) live auf Sky Sport übertragen und steht auch allen Golf-Fans frei empfangbar im Live-Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App bereit.

Der täglich frei empfangbare Live-Stream „On the Range“ komplettiert das umfangreiche Live-Angebot rund um das Masters. Livebilder der Trainingseinheiten aller Stars sowie Interviews und Analysen gibt es auf skysport.de und in der Sky Sport App.

Die weiteren Golf-Übertragungen vom Masters sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar. Wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Außerdem können Golf-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein.

