Von Harald Schmidt bis Kaley Cuoco: Das ist neu bei Amazon Prime Video im Juli 2022

Anzeige

Amazon Prime Video im Juli 2022: Unter anderem kehrt Harald Schmidt auf die Bildschirme zurück und „Big Bang Theory“-Star Kaley Cuoco geht mit ihrer neuen Serie in die 2. Staffel. Hier gibt es alle Inhalte im Überblick:

Anzeige

Neue Serien und Staffeln

The Terminal List – Staffel 1

Amazon Original Serie

Verfügbar ab 1. Juli

Damaged Goods – Staffel 1

Amazon Original Serie

Verfügbar ab 11. Juli

One Mic Stand – Staffel 1

Amazon Original Serie

Verfügbar ab 15. Juli

In der Amazon Original Show One Mic Stand treffen fünf gefeierte deutsche Comedians auf prominente Persönlichkeiten ohne Stand-up-Erfahrung und laden sie in ihre Welt ein – auf die Bühne vor großes Publikum für ihren ersten Comedy-Auftritt. Unter anderem mit dabei Teddy Teclebrhan als Moderator und Harald Schmidt als Coach. Foto: Amazon Prime Video / LEONINE Studios / Daniel Dornhöfer

Paper Girls – Staffel 1

Amazon Original Serie

Verfügbar ab 29. Juli

Früher „Big Bang Theory“-Star, heute „Flight Attendant“: Kaley Cuoco (m.). © TV NOW / Warner Bros. Entertainment, Inc. (Big Bang Theory aktuell abrufbar bei RTL+)

Doom Patrol -Staffel 3

Verfügbar ab 1. Juli

The Flight Attendant – Staffel 2

Verfügbar ab 29. Juli

In dieser düster-komödiantischen Thriller-Serie spielt Kaley Couco die Hauptrolle der Cassie Bowden, einer weltreisenden Flugbegleiterin mit einer Vergangenheit, in der sie viel getrunken hat.

Neue Filme bei Prime im Juli

Warriors On The Field

Amazon Original Film

Verfügbar ab 8. Juli

Don´t Make Me Go

Amazon Original Film

Verfügbar ab 15. Juli

Anything’s Possible

Amazon Original Film

Verfügbar ab 22. Juli

Godzilla: King Of The Monsters

Verfügbar ab 3. Juli

Takeover

Verfügbar ab 3. Juli

Bergman Island

Verfügbar ab 4. Juli

Hangover

Verfügbar ab 4. Juli

Hangover 2

Verfügbar ab 4. Juli

Hangover 3

Verfügbar ab 4. Juli

Evil Next Door

Verfügbar ab 10. Juli

Krass Klassenfahrt

Verfügbar ab 11. Juli

Boiler Room

Verfügbar ab 13. Juli



Mona Lisa and the Blood Moon

Verfügbar ab 11. Juli

Sweethearts

Verfügbar ab 15. Juli

Escape From Mogadishu

Verfügbar ab 18. Juli

Project Gemini

Verfügbar ab 18. Juli

An Impossible Project

Verfügbar ab 20. Juli

Vanguard

Verfügbar ab 22. Juli

Der Goldene Handschuh

Verfügbar ab 22. Juli

The Last Full Measure

Verfügbar ab 24. Juli

After The Sunset

Verfügbar ab 29. Juli

Killing Gunther

Verfügbar ab 30. Juli

Titel zum Kaufen und Leihen

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness

Zum Kaufen verfügbar ab 6. Juli

Zum Leihen verfügbar ab 19. August

Bary – Staffel 3

Zum Kaufen verfügbar ab 7. Juli

Die wundersame Welt des Louis Wain

Zum Kaufen verfügbar ab 7. Juli

Zum Leihen verfügbar ab 21. Juli

Firestarter

Zum Kaufen verfügbar ab 14. Juli

Zum Leihen verfügbar ab 28. Juli

The Contractor

Zum Kaufen verfügbar ab 15. Juli

Zum Leihen verfügbar ab 29. Juli

Everything Everywhere All at Once

Zum Kaufen verfügbar ab 28. Juli

Zum Leihen verfügbar ab 12. August

Quelle: Amazon