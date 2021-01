Waipu.tv: Drei neue Kanäle ab heute verfügbar

Anzeige

„KayaZockt“, „Younes Jones“ und „Diana zur Löwen“: Die drei neuen Influencer-Kanäle sind ab sofort auf Waipu.tv verfügbar.

Waipu.tv, Marktführer für IPTV aus dem Internet in Deutschland, bietet ab sofort drei neue Kanäle von bekannten Comedy-Stars und Influencern an. Das gab das Unternehmen heute bekannt. So startet zum Beispiel der neue Kanal „KayaZockt“ von Entertainer-Größe Kaya Yanar. Und auch der gleichnamige Kanal des YouTubers „Younes Jones“ verspricht ein Comedy-Programm. Denn in seinen Sketch-Videos macht er vor allem kulturelle Vorurteile zum Thema. Außerdem ist da noch „Diana zur Löwen“, die sich mit Ratgeber-Themen in erster Linie an junge Frauen richtet.

„KayaZockt“

Kaya Yanar, bekannt für seine mehrfach ausgezeichnete TV Show „Was guckst du?!“, hat neben Comedy eine zweite große Leidenschaft: das Zocken. Daher liegt nahe, dass auf seinem rasant wachsenden YouTube Channel „KayaZockt“ beide Elemente zu einer lustigen Kombination verschmelzen.

„Diana zur Löwen“

Diana zur Loewen

„Diana zur Löwen“ hat sich als langjährige YouTuberin etabliert. Sie baute sich ihre Community zunächst mit Themen rund um Beauty und Fashion auf. Doch insbesondere im letzten Jahr widmete sie sich immer mehr aufklärendem Content für junge Frauen. Damit machte sie die Themen Politik, Nachhaltigkeit, Feminismus und Unternehmertum zum Fokus ihres Kanals. Während sie auf YouTube 633.000 Abonennten hat, sind es auf Instagram mittlerweile sogar 975.000 Follower.

„Younes Jones“

Younes Jones

Der gebürtiger Algerier Younes Jones kam mit 12 Jahren aufgrund eines Bürgerkrieges nach Deutschland. Der zunächst auf Facebook bekannt gewordene Comedian und Entertainer unterhält seit Januar 2017 auch auf YouTube die Massen. Für 1,2 Millionen YouTube-Abonnenten, 525.000 Instagram-Follower und über 540.000 Facebook-Fans schlüpft er regelmäßig in verschiedene Rollen. Dabei spielt er mit Vorurteilen jeder Art. Jones möchte unterschiedliche Nationalitäten und Kulturen durch Humor zusammenbringen und entwickelt darher Sketch-Videos.

Die drei neuen Kanäle sind ab sofort in sämtlichen Paketen und damit auf allen Waipu.tv-Plattformen, also iOS-App, Android-App und im Web verfügbar, teilt das Unternehmen mit. Auch auf Apple TV, Amazon Fire TV und Samsung TV kann man die Influencer-Kanäle verfolgen.

Das Perfect Plus-Paket von Waipu.tv kombiniert Free-TV, Pay-TV und Videos auf Abruf. Außerdem findet sich dort das größte Angebot an HD-Sendern auf dem deutschen Markt. Weitere Informationen finden sich auf der Website von Waipu.tv.