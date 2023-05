„Who shot Otto Müller?“: MagentaTV zeigt Viaplay-Serie exklusiv

Anzeige

Der berüchtigte Geschäftsmann und ehemalige sowjetische Wrestling-Champion Otto Müller wird an seinem 65-jährigem Geburtstag ermordet, was seine acht anwesenden Familienmitglieder prompt unter Verdacht geraten lässt. In acht fesselnden Episoden begibt sich das Krimi-Drama auf die Suche nach einer Antwort auf die alles entscheidende Frage: Who shot Otto Müller?

Anzeige

Nach der Ermordung des legendären Otto Müller (Jaan Rekkor) nehmen Detective Gabriel Vanem (Tambet Tuisk) und Agnes Maramaa (Doris Tislar) die Ermittlungen auf. Unter Verdacht stehen neben seinen Kindern und seiner Ex-Frau auch seine neue Geliebte, seine lang verschollene Schwiegertochter und sein bis dato unbekannter Neffe. Während sie ein Familienmitglied nach dem anderen verhören, wird Gabriel und Agnes schnell klar: Alle Anwesenden hätten einen Grund und ein Motiv, das ungeliebte Familienoberhaupt auszuschalten.

Doch keiner will gestehen. Jeder von ihnen erzählt eine eigene Version der Nacht, in der ihr Vater, Groß- oder Schwiegervater, Ex-Mann oder Liebhaber gestorben ist. Um hinter die Wahrheit zu kommen, muss das Ermittler-Duo eine geschickte Verhörstrategie entwickeln, die neben familieninternen Fehden auch Kämpfe um Geld, Macht und Liebe offenlegen kann.

„Who Shot Otto Müller?“ startet am 29. Mai nur bei MagentaTV und ist dort ohne Zusatzkosten in der Megathek abrufbar.

Quelle: MagentaTV