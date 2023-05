Telekom: Neue Details zur Viaplay-Kooperation auf MagentaTV

Anzeige

MagentaTV hat vor gut zwei Wochen Viaplay Select an Bord geholt: Das TV-Angebot der Telekom profitiert dabei von Hunderten Stunden Nordic-Content. Aber ist vielleicht auch noch ein größerer Einstieg von Viaplay geplant? DIGITAL FERNSEHEN hat nachgefragt.

„Die Kooperation mit der Telekom fokussiert sich aktuell auf die Integration von ausgewählten Inhalten und macht Highlights aus dem Viaplay Service über MagentaTV verfügbar, wodurch einige davon zum ersten Mal im deutschen Markt abrufbar sind. Es handelt sich jedoch nicht um einen Launch des gesamten Viaplay Service in Deutschland.„, so ein Telekom-Sprecher zu der MagentaTV-Kooperation mit Viaplay.

Deutschlandpläne des Nordic Streamingservice weiter intransparent

Das ist vor allem unter dem Gesichtspunkt interessant, dass Viaplay im Herbst vergangenen Jahres seine Pläne für einen Deutschland-Start geändert hatte. War zunächst ein Launch für 2023 anvisiert, ist seit der Verkündung des letzten Jahresberichts (DF berichtete) plötzlich unklar, ob ein Start des Streaming-Angebots hierzulande nun gänzlich abgesagt ist, oder nur auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Der Content-Deal mit der Telekom und MagentaTV könnte daher als Ersatz für einen Einstieg auf den deutschen Markt dienen. Eine Ausdehnung der Partnerschaft, die beispielsweise in Form einer Integration des App-Angebots von Viaplay vonstatten hätte gehen können, ist laut Telekom jedoch vorerst nicht geplant.

In der Mitteilung vom 19. April hieß es zunächst vonseiten Vanda Raptis, seines Zeichens Viaplay Group Chief Commercial Officer Nordamerika & Viaplay Select, dementsprechend bedeckt: „Die Magenta TV-Abonnenten haben nun die Möglichkeit, einige der besten neuen Serien des Genres kennenzulernen und noch mehr aus dem Angebot von Viaplay zu entdecken.“ Die Telekom sprach ihrerseits davon, dass das Branded-Content-Konzept für Partner-Plattformen, Viaplay Select, mit der Partnerschaft seine Premiere auf dem deutschen TV-Markt feiert. Und dabei bleibt es zunächst also auch.

Somit bezieht man vorerst also ausschließlich ausgewählte Inhalten von dem nordischen Streamingdienst – nicht mehr und nicht weniger. Von den angekündigten 300 Stunden Content sind wie auf DF-Nachfrage nun verifiziert wurde, bis jetzt schon über 200 Stunden verfügbar, im Laufe des Jahres werden hier noch mehr Titel hinzukommen, hieß es weiter.

Wo die Viaplay Select Inhalte bei MagentaTV zu finden sind

Die Inhalte werden in der Megathek abrufbar sein (z.B. im Bereich „Originals & Exclusives“ wenn es ein MagentaTV Exclusive handelt (bspw. bei „The Dreamer“, „Cell 8“, „Fenris“, „The Congregation“ etc.). Darüber hinaus gibt es aber auch eine eigene „branded area“ im Megathek Bereich „Channels“ mit einem sogenannten Viaplay Select „log“, wie man es auch von SonyOne, Nick+, Filmatastic, ARD Plus, ZDF Select und anderen kennt.