WM-Alternative: DAZN zeigt heute BVB-Testspiel

BVB-Testspiel: DAZN kann zwar nur Highlights von der WM zeigen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), dafür hat der Streamingdienst heute aber Alternative in der Hinterhand, die den einen oder anderen deutschen Fußball-Fan sicherlich auch interessieren könnte: Borussia Dortmund.

So manch ein Zuschauer ist gar nicht so angetan von der WM 2022 in Katar, das belegen nicht nur die Quoten. Zwar hat der europäische Vereinsfußball auch nicht den besten Leumund, Publikums-Magneten wie Borussia Dortmund werden aber meist weniger kritisch begleitet, als, nehmen wir zum Beispiel, die deutsche Nationalmannschaft. Da die ja auch erst am Donnerstag wieder gegen den Ball und der Vormittags- und Mittagstermine bei der Weltmeisterschaft mittlerweile weggefallen sind, bietet sich heute die Gelegenheit anderweitig Live-Fußball zu konsumieren.

Ab 13 Uhr hat Sportstreaminganbieter DAZN nämlich die Live-Übertragung des BVB-Testspiel gegen die Nationalmannschaft von Vietnam angesetzt, einen Hauch von WM bekommt das Begegnung also doch noch. Auch wenn es sich „nur“ um das vietnamesische Team handelt. Der Gegner verwundert weniger, beachtet man, dass Borussia Dortmund sich mit seinem Tross in der Bundesliga-Pause gerade auf Asienreise befindet.

Am Sonntag setzte es bereits eine 4:1-Sieg gegen Johor Darul Takzim FC aus Malaysia.

Lesen Sie, für den Fall, dass Sie zu den Leuten gehören, die mehr Interesse an der WM als am BVB bei DAZN haben, ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel mit den zeitgenauen TV-Ansetzungen der letzten Gruppenspiele bei der Weltmeisterschaft.

