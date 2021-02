Wo der Super Bowl live zu sehen ist – nicht nur bei ProSieben und DAZN

Anzeige

Den Super Bowl können Football-Fans im frei zu empfangenden Fernsehen schauen. Es gibt aber auch noch Alternativen mit Orignalkommentar, von denen nicht jeder weiß:

ProSieben überträgt das Finale der NFL mit den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs in der Nacht zu Montag ab 0.30 Uhr. Weitere kostenfrei Wege sind die Streams auf „ran.de“ und „prosieben.de“. Die Berichterstattung muss dieses Jahr coronabedingt von Deutschland aus erfolgen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Sie beginnt bereits am Sonntag um 22.40 Uhr. Kommentatoren sind Jan Stecker und Patrick Esume. Der ehemalige NFL-Profi Björn Werner ist als Experte ebenso im Einsatz wie Christoph „Icke“ Dommisch. Erstmals spielt mit den Buccaneers eine Mannschaft einen Super Bowl in ihrem eigenen Stadion.

Fotograf:: Marc Rehbeck

Super Bowl LV live aus Tampa

Eine weitere Möglichkeit, den Super Bowl zu schauen, bietet der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN seinen Kunden. Bei dem Online-Anbieter geht es am Sonntag um 23.45 Uhr los. Günter Zapf ist als Kommentator im Einsatz und Florian Hauser als Moderator. Parallel bietet DAZN die Übertragung auch mit dem englischen Originalkommentar von Jim Nantz an.

Auch der NFL Game Pass bietet hierzulande den Fans eine streambasierte Super-Bowl-Übertragung mit dem US-Kommentar. Auf der deutschsprachigen Website kann man das kostenpflichtige Angebot auf einfachem Weg in Anspruch nehmen.(dpa/bey)