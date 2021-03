„Justice League“: Neue Fassung ab heute in UHD bei Sky

Anzeige

Feiertag für alle Comicfans: Heute erscheint die heiß erwartete neue Schnittfassung des Superhelden-Spektakels „Justice League“ parallel zum US-Start bei Sky Deutschland.

Was lange Zeit unter dem Hashtag #Snydercut in den sozialen Netzwerken die Gemüter erhitzte, wird nun Realität. Als „Justice League“ 2017 erschien, sorgte das Gipfeltreffen von Batman, Superman, Wonder Woman und Co. für äußerst durchwachsene Reaktionen. Viele sahen das Großprojekt der DC-Comicverfilmungen als gescheitert. Als Grund machten viele Fans zu strenge Vorgaben des Studios aus oder auch die Tatsache, dass mit Zack Snyder und Joss Wheedon gleich zwei Filmemacher das Projekt zu stemmen hatten, obwohl beide künstlerische Visionen vielleicht nur bedingt zusammenpassen.

Fans forderten daraufhin im Netz eifrig, dass eines Tages die ursprüngliche Fassung des Films von Zack Snyder, der „Snydercut“, nachträglich veröffentlicht wird. HBO Max ist diesem Ruf nun bekanntlich tatsächlich gefolgt und Snyder durfte mit großem Aufwand seine eigene Version von „Justice League“ noch einmal in Angriff nehmen.

Doppelte Laufzeit

Szenen wurden neu gedreht, andere entfernt (besonders die von Joss Wheedon), nicht verwendetes Rohmaterial wurde bearbeitet und hinzugefügt. Herausgekommen ist mit „Zack Snyder’s Justice League“ ein Superhelden-Epos, das geschlagene vier Stunden dauert.

An der Handlung hat sich grundlegend nicht viel verändert. Nachdem Superman am Ende von „Batman V Superman“ ums Leben kam, greift der Bösewicht Darkseid mit seinem Gehilfen Steppenwolf die Erde an. Batman und Wonder Woman stellen daraufhin ein Team aus Superhelden zusammen, das sich gegen die Eroberer zur Wehr setzt. Der Film ist dabei in sechs Kapitel unterteilt. In dem neu hinzugefügten Material wird unter anderem Jared Leto als Joker seine Rückkehr feiern.

Bald auch auf Blu-ray

Heute wird der Film nun weltweit zum Streamen veröffentlicht. Zeitgleich zum US-Start auf HBO Max läuft „Zack Snyder’s Justice League“ hierzulande auf Sky Cinema und Sky Ticket. Der Film wird übrigens im 1,37:1 Bildformat gezeigt, was zwar mit schwarzen Balken links und rechts aufwartet, aber den Aufnahmen nach oben und unten mehr Platz einräumt. Über Sky Q ist der Superheldenstreifen auch in UHD Qualität abrufbar. Am 27. Mai wird der Snydercut darüber hinaus auch auf Blu-ray und UHD Blu-ray veröffentlicht.