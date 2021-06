ServusTV sichert sich DTM-Rechte

Anzeige

ServusTV hat sich die Übertragungsrechte für Österreich und Deutschland an der aktuellen DTM-Saison 2021 gesichert.

ServusTV baut damit sein Motorsport-Portfolio weiter aus und etabliert sich als Home of Motorsport im deutschsprachigen Raum. Neben der Formel 1 (Österreich) bis MotoGP- und World Superbike-WM stehen 2021 nun auch insgesamt acht Rennwochenenden der DTM im Kalender. Jeweils am Samstag und am Sonntag wird ein Rennen gefahren.

In Östereich werden ausgewählte Wochenenden auch im TV gezeigt. Alle Rennen der Sportwagenserie gibt es in Deutschland und im Nachbarland live auf der Sportplattform servustv.com/sport zu sehen. Hierzulande kommt die DTM außerdem auch noch auf dem neuen ServusTV-Motorsport-Kanal bei Magenta TV.

DTM in Deutschland nur online

David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte und Distribution: „Die DTM ist Kult, gerade im deutschsprachigen Raum. Sie darf auf unserer Sportplattform nicht fehlen. Ich freue mich sehr über die Erweiterung der Partnerschaft mit der ITR und dass wir den Motorsportfans alle Rennen der Serie live zeigen können.“

Oliver Simon, Director TV & Streaming, DTM: „ServusTV ist bereits seit mehreren Jahren ein Partner, mit dem wir sehr eng zusammengearbeitet haben. Umso mehr freuen wir uns, dass diese Partnerschaft jetzt auch auf die Live Berichterstattung ausgeweitet wird. Mit ServusTV hat die DTM nun auch in Österreich eine Motorsport-Heimat gefunden.“

Saisonstart ist vom 18. bis 20. Juni in Monza. TV-Partner in Deutschland ist und bleibt aber „ran“. Auch dort werden alle Rennen live gezeigt.