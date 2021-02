Zattoo in Österreich ab sofort auch mit On-Demand-Abos

Anzeige

Das ist ein Novum in Österreich: Ab sofort können Nutzer bei Zattoo auf ein umfangreicheres Video-on-Demand-Angebot zugreifen.

Zur Verfügung stehen Inhalte der Dienste Cirkus, Filmtastic und Waidwerk, die für je 3,99 Euro im Monat geschaut werden können. Zattoo ist der erste Anbieter in Österreich, der Live-TV und abonnierbare Video-on-Demand-Inhalte auf seiner Plattform vereint, wie das im Nachbarland mit dem Vertrieb anvertraute Unternehmen Krone Multimedia mitteilt.

Neben bereits abrufbaren On-Demand-Inhalten mit Werbeeinblendung, gibt es bei Zattoo in Österreich ab sofort auch zusätzlich buchbare Video-on-Demand-Pakete. Nutzer des TV-Streaming-Anbieters können zwischen drei Paketen wählen. Dazu gehört der Video-on-Demand-Dienst Cirkus mit Crime- und Drama-Unterhaltung, Filmtastic mit einem umfangreichen Premium-Film-Angebot sowie das Special-Interest-Programm von Waidwerk, das sich an Jagd- und Angel-Interessierte richtet.

Zattoo erster Anbieter in Österreich mit Live-TV und abonnierbaren Video-on-Demand-Inhalten

“Über die Zattoo Applikationen wollen wir unseren Nutzern Zugang zu möglichst vielen TV-Inhalten bieten. Neben unserem Kerngeschäft, dem linearen Fernsehen, gehören dazu zunehmend auch On-Demand-Inhalte. Hiermit reagieren wir auf das sich verändernde Mediennutzungsverhalten unserer Nutzer und ihrem Wunsch, TV-Inhalte unabhängig von Ort und Zeit streamen zu können”, so Jörg Meyer, Chief Officer Content and Consumer bei Zattoo. “Als Pionier im TV-Streaming sind wir mit unserer innovativen TV-Plattform der erste Anbieter in Österreich, der ein umfangreiches Live-TV-Angebot mit abonnierbaren Video-on-Demand-Inhalten verknüpft.”

Die zusätzlichen Video-on-Demand-Pakete sind über den Zattoo Shop buchbar. Das Angebot wird jeden Monat mit ausgesuchten Highlights aktualisiert. Die meisten Inhalte stehen den Nutzern in HD-Qualität zur Verfügung. Zattoo setzt damit weiterhin auf beste Bildqualität, auch im heimischen Wohnzimmer. Die Inhalte der drei Video-on-Demand-Pakete sind bei Zattoo über alle gängigen Gerätekategorien verfügbar, darunter Smartphone, Tablet, PC und Laptop, Xbox One, Android TV, Streaming-Geräte wie Amazon Fire TV und Google Chromecast sowie auf Smart-TVs von Samsung, Panasonic und LG.

Crime-Highlights, große Filmauswahl sowie Jagen & Angeln

Freuen dürfen sich Zattoo-Nutzer auf Exklusivtitel, Erstausstrahlungen und ein breites Angebot von britischen und skandinavischen Krimi- und Dramaserien on demand. Dazu gehören unter anderen das norwegische Anwaltsdrama Aber Bergen, die Oxford-Krimiserien The Young Inspector Morse und Lewis sowie der nordische Mystery-Thriller Jordskott.

Filmtastic bietet regelmäßig wechselndes Kino für das heimische Wohnzimmer. Bei Filmtastic schauen Nutzer ausgewählte Filme in einem wöchentlich wechselnden Angebot, darunter Blockbuster, Kultfilme und eine spannende Auswahl an Kino-Highlights.

Mit seinem Special-Interest-Angebot bietet Waidwerk eine breite Auswahl der besten Jagd- und Angelprogramme. Neben Know-how im Jagd- und Angelbereich zeigen die Programme spannende Jagd- und Angelszenen, seltene Tieraufnahmen und eine atemberaubende Natur.

Quelle: Krone Multimedia GesmbH & Co KG