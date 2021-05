10 EM-Spiele exklusiv bei MagentaTV – auch in UHD

Anzeige

ARD und ZDF haben jüngst ihre Organisation für die EM verkündet. Was jedoch bei all den Deals rund um Fußball–TV-Rechte ein bisschen untergegangen ist: MagentaTV zeigt zehn Spiele der Euro 2021 exklusiv. Hinzu kommen noch 16 Spiele der WM 2022. Die Heim-EM 2024 hatte man sich ohnehin schon im Oktober 2018 komplett gesichert.

Damit werden alle Spiele der drei nächsten internationalen Fußball-Turniere live nur bei MagentaTV zu sehen sein. Alle Partien werden zudem auch in Ultra-HD übertragen. Im Gegenzug für die zehn Exklusiv-Partien der Telekom können ARD und ZDF 34 von 51 Spielen der EM 2024 live zeigen. Die 17 weiteren Spiele hatte sich RTL gesichert (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

„Alle Spiele der nächsten beiden EMs und der kommenden WM gibt es nur bei MagentaTV. Dazu alles in Ultra-HD sowie ausgewählte Spiele exklusiv – das macht uns stolz und ist ein außergewöhnliches Angebot für unsere Kunden. Als Fußballfan kommt man an MagentaTV nicht vorbei“, sagt Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom. „Wir haben mit den Öffentlich-Rechtlichen, RTL, der UEFA und der FIFA langfristige Partnerschaften geschlossen. Gemeinsam werden wir allen Zuschauern ein einmaliges und innovatives Fußballerlebnis bieten, so daß wirklich jeder in Deutschland ein Sommermärchen 2.0 erleben kann.“

Zwei UHD-Kanäle auf MagentaTV schon bei der EM 2021

Für die auf dieses Jahr verschobene EURO 2020 wird die Telekom auf MagentaTV vier Kanäle anbieten: zwei in Full-HD und zwei in UHD. Hier werden alle Spiele live und auf Abruf zu sehen sein. Damit wird MagentaTV die einzige TV-Plattform sein, bei der alle Spiele live und in UHD gezeigt werden.

Mit bis zu 10 Stunden Live-Programm am Tag wird MagentaTV auch eine umfangreiche Berichterstattung anbieten. Unter anderem präsentiert von Johannes B. Kerner (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Weitere Details zur Produktion gibt die Telekom zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

