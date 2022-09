Amazon kündigt exklusive Angebote an: Prime Deals ohne Ende im Oktober

Anzeige

Amazon hat für Mitte Oktober zum ersten Mal „Prime Exklusive Angebote“ angekündigt, ein zweitägiges globales Shopping-Event exklusiv für Prime-Mitglieder.

Anzeige

‚Prime Exklusive Angebote‘ ermöglicht Prime-Mitgliedern einen frühzeitigen Zugang zu tausenden exklusiven Deals von Top-Marken. Das Shopping-Event beinhaltet Angebote aus allen Kategorien – darunter Elektronik, Spielzeug, Beauty, Fashion und Haushalt.

Die Aktion beginnt am 11. Oktober um 0 Uhr morgens und läuft bis zum 12. Oktober um 23.59 Uhr in 15 Ländern gleichzeitig: Österreich, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, der Türkei, Großbritannien und den USA.

„Wir wissen, dass Kund:innen günstige Preise schätzen. Daher sind wir immer auf der Suche nach Möglichkeiten, diese zu ermöglichen“, sagt Rocco Bräuniger, Country Manager Amazon.de. „Mit unserem neuen ‚Prime Exklusive Angebote‘-Event präsentieren wir unseren Prime-Mitgliedern tolle Angebote von Top-Marken aus allen Kategorien. Reinschauen lohnt sich, denn es ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei – sogar für diejenigen, die jetzt schon für Weihnachten planen.“

Schon früher sparen

Mitglieder müssen nicht darauf warten, Zugang zu den neuen, exklusiven Angeboten zu erhalten. Viele sind bereits vor dem Shopping-Event verfügbar. Dazu zählen unter anderem Deals auf Prime Video: Vom 7. bis zum 9. Oktober können Prime-Mitglieder in Deutschland bis zu 80 Prozent bei neuen und beliebten Filmen sparen. Aber nicht vergessen: Prime ist jetzt teurer: Zum 15. September hat Preiserhöhung gegriffen (DIGITAL FERNSEHE berichtete)

Vorbereitung auf ‚Prime Exklusive Angebote‘

Amazon macht es mit Erinnerungen sowie zugeschnittenen Produktempfehlungen und Benachrichtigungen einfacher als je zuvor, sich auf das zweitägige Shopping-Event vorzubereiten. Kund:innen, die Prime noch nicht kennen, aber beim ‚Prime Exklusive Angebote‘-Event dabei sein möchten, können unter Amazon.de/Prime Mitglied werden oder den Service 30 Tage lang gratis nutzen, um an der Aktion teilzunehmen.

Amazon: Marktplatz in Corona-Krise schnell gewachsen

Der US-Konzern Amazon meldet ein schnelles Wachstum seines deutschen Online-Marktplatzes in der Corona-Krise: Demnach haben die gut 45 000 angeschlossenen kleinen und mittleren Händler im vergangenen Jahr 750 Millionen Produkte über Amazon verkauft, gut 100 Millionen mehr als 2020. Eine wachsende Zahl von Produkten wird demnach ins Ausland verkauft, wie Amazon Deutschland in München am Montag mitteilte. Die Exportumsätze stiegen demnach auf 4,25 Milliarden Euro, im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von mehr als zehn Prozent.

Amazon ist eher zurückhaltend mit der Veröffentlichung von Geschäftszahlen aus einzelnen Ländern, publiziert aber jährlich einen Bericht zu den Aktivitäten von kleinen und mittleren Unternehmen auf dem Online-Marktplatz. Dessen Gesamtumsatz in Deutschland nannte das Unternehmen in der Mitteilung nicht. Die fünf meist nachgefragten Produktkategorien sind demnach Bedarf für die Wohnung, Drogerie und Körperpflege, Bekleidung, Sport und Freizeit sowie Garten.

Die monatelangen Corona-Lockdowns in den vergangenen beiden Jahren hatten Amazon starkes Umsatzwachstum beschert. In diesem Jahr hat das Unternehmen bislang drei neue Versandzentren eröffnet, die Zahl der Mitarbeiter in Deutschland soll bis Jahresende um 6.000 auf rund 36.000 steigen.

Mit Material der dpa und Amazon.de

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Dabei erhält DIGITAL FERNSEHEN mit einem Kauf über diesen Link eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: amazon-app-logo: Amazon