Amazon soll in Kürze einen Smart-TV auf den Markt bringen

Offensichtlich plant Amazon ein eigenes TV-Gerät zu veröffentlichen. Der Start könnte Berichten zufolge schon nächsten Monat anstehen.

In den USA könnte das Modell noch im Oktober auf den Markt kommen, wie aus einem Bericht von „Businessinsider.com“ hervorgeht. Das Online-Portal beruft sich dabei jedoch auf eigene Quellen. Ein offizielles Statement seitens Amazon gibt es zum jetzigen Zeitpunkt zu dem Sachverhalt noch nicht.

Gänzlich aus der Luft gegriffen scheint das Gerücht aber nicht zu sein. So gibt es bereits einige Smart-TV-Modelle von Drittherstellern die als sogenannte Fire TV Editionen firmieren. Dies ist zum Beispiel bei der MediaMarkt-Eigenmarke ok. der Fall (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Aber auch andere Firmen, wie Toshiba und TCL, haben die Software teilweise on board. Nun könnte aber in Kürze also auch ein TV-Gerät herauskommen, auf dem Amazon als Marke prangt.

Im Rahmen der Amazon Basics-Produktreihe gibt es auf dem indischen Markt auch bereits schon ein Smart-TV vom Versandhandel-Giganten selbst. Das Modell ist HDR10+ und UHD-fähig und gibt es dort in zwei Größen, 50 und 55 Zoll. Soundtechnisch werden Dolby Atmos und Dolby Vision unterstützt. Der Preis für die beiden Smart-TVs liegt umgerechnet zwischen 400 und 500 Euro.

