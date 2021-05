MediaMarktSaturn-Eigenmarke ok. bringt drei neue Smart TVs mit Fire TV

Anzeige

Vor wenigen Monaten hat die MediaMarktSaturn-Eigenmarke ok. ihren ersten Smart TV mit integrierter Fire TV-Experience vorgestellt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nun folgen drei weitere Modelle.

So kam das Vorgänger-Modell im November daher. © MediaMarktSaturn Retail Group

Der erste Versuch stieß nach Angaben von MediaMarktSaturn auf sehr positive Resonanz. Weshalb veranlasst sieht, ab sofort drei weitere ok.-Modelle anzubieten: den ok. ODL 65850UV-TFB Fire TV, den ODL 50850UV-TFB Fire TV und den ODL 43850UV-TFB Fire TV. Wie sich schon an den Bezeichnungen schnell ablesen lässt, ist Amazons Fire TV in alle drei Geräte integriert. Die Unterschiede liegen vornehmlich in den Bildschirmdiagonalen von 164 cm (65 Zoll), 139 cm (55 Zoll) oder 108 cm (43 Zoll). Die Preise gehen ab 349 Euro für das letztgenannte Modell los.

Der ok. ODL 65850UV-TFB Fire TV kostet 599 Euro und der ODL 50850UV-TFB Fire TV 419 Euro.

Der ok. ODL 65850UV-TFB – Fire TV ist das neue Flaggschiff der ok. Fire TV Modelle. Auch die beliebte Alexa-Sprachsteuerung ist im TV bereits integriert.

Alle drei Smart-TVs sind UHD-fähig sowie mit einem Triple Tuner ausgestattet. Dolby Vision, DTS und Micro Dimming sind auch mit an Bord. Vier HDMI- und zwei USB-Schnittstellen sowie ein CI+-Slot, runden das Angebot ab. Geht man nach der Größe, scheint das mittlere Modell (ODL 50850UV-TFB Fire TV) der designierte Nachfolger des Erstlings (ODL 55750UV-TFB – Fire TV Edition) aus dem Novermber zu sein.

Die Modelle sind ab sofort in den Märkten und Online-Präsenzen von MediaMarkt und Saturn erhältlich. In Kürze folgt auch noch die Verfügbarkeit auf Amazon.

Quelle: MediaMarktSaturn Retail Group

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.