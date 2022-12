ARD-Expertin Almuth Schult pausiert WM

Anzeige

Die 31-jährige Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult muss eine Zwangspause als TV-Expertin für die WM in Katar einlegen.

Nachdem TV-Expertin Almuth Schult aus privaten Gründen bei der ARD-Übertragung der Achtelfinalspiele am Dienstag fehlte, ist auch ihr Einsatz bei den Viertelfinal-Partien offen. Das teilte die „Sportschau“-Redaktion via Twitter mit. Schult kommentierte bislang an der Seite der Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira bei WM-Spielen in der ARD.

In den sozialen Netzwerken zeigte sich eine Reihe von Nutzern enttäuscht über das Fehlen der Fußballerin. Schult hatte schon bei der Männer-EM im Vorjahr gute Kritiken für ihre Experten-Auftritte erhalten. Dazu berichtete auch DIGITAL FERNSEHEN.

