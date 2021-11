Auch MediaMarkt und Saturn legen jetzt mit ihren Black-Friday-Rabattaktionen los

Anzeige

Der November hat es in sich: Bereits seit Anfang des Monats profitieren Kunden vielerorts von tollen Angeboten und Aktionen. Nun steuern die Händler langsam aber sicher das große Finale an: MediaMarkt und Saturn wollen dabei natürlich nicht fehlen:

Vom heutigen 19. November gibt es in bundesweit allen Media Märkten auf viele Angebote. Während der sogenannten Black Week gibt es Fernseher, Smartphones, Tablets oder Haushaltsgroßgeräte stark vergünstigt. Bei MediaMarkt finden Kundinnen und Kunden bereits eine Woche vor dem Black Friday reichlich Angebote. Bis zum 28. November können sie zuschlagen. Es lohnt sich, dabei schnell zu sein. Denn wie immer gelten die Angebote nur, solange der Vorrat reicht. Auch bei Saturn gibt es Smartphones, leistungsstarke Notebooks, Waschmaschinen oder Kaffeevollautomaten eine Woche lang zu Black Friday Preisen.

Bei MediaMarkt ist zum Beispiel das Lenovo IdeaPad 3 (Ersteinrichtung inklusive), das Samsung Galaxy A52s 5G 128 GB und das Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 GB herunter gesetzt. Für Filmabende mit bestem Bild und Sound gibt es unter anderem den Philips 55PUS7906/12 LED TV oder der LG OLED65C16LA OLED TV zu günstigen Preisen.

Black Week bei MediaMarkt und Saturn bis 28. November

Auch bei Saturn stehen zahlreiche Angebote aus unterschiedlichen Warengruppen zur Auswahl. Darunter befindet sich zum Beispiel das Samsung Galaxy S20 FE 128GB und das Xiaomi Mi 11 lite 5G NE 128 GB, das Lenovo IP 1 14 Notebook oder das Lenovo Tab M 10 Tablet. Wer in der kalten Jahreszeit mit Familie und Freunden zuhause spannende Film- oder Spieleabende erleben möchte, kann sich über TV-Geräte in 55 Zoll von Samsung beziehungsweise LG in UHD-Auflösung oder über die Nintendo Switch zusammen mit Mario Kart 8 Deluxe zum Schnäppchenpreis freuen.

An dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, dass beide Händler unlängst Opfer einer Cyberattacke wurden. Der Filialverkauf war infolgedessen nur eingeschränkt möglich (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Dies kann auch aktuell noch der Fall sein.

