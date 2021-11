DAB+: Heute startet die neue Digitalradio-Aktion – Rabatte im Onlineshop

Anzeige

Inklusive Aktionsangeboten im DAB+ Store: „Hör, was du willst, aber hör es richtig. Mit der neuen Generation Radio.“, so lautet der Slogan der neuen DAB+ Kampagne.

Halbjährig gibt es neue TV-Spots im Ersten und den Dritten Programmen, bundesweit ausgestrahlte Radiospots und Programmtrailer im öffentlich-rechtlichen und privaten Hörfunk sowie Bildmotive zum Einsatz in Print und Online-Marketing, zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen. All das soll den Digitalradio-Standard DAB+ bekannter machen und zudem die Wechsel-Hemmschwelle bei Nutzern senken.

Außerdem gibt es Schulungen für Mitarbeitende des Elektrohandels in über 2.200 Märkten. Regalbranding im PoS-Markendesign von DAB+ rundet die Multichannel-Kommunikation ab. Noch bis 5. Dezember stehen die vielfältigen Maßnahmen in TV und Radio sowie in Print und im Netz unter dem neuen (oben genannten) Motto. Hier geht es zur ausführlicheren Ankündigung der Aktion aus dem Oktober mit noch mehr Infos.

Aktionsangebote im DAB+ Store

Parallel zur Aktionszeit bietet der neue deutschen Onlineshop eine breite Auswahl an DAB+ Radios und Zubehör für unterschiedliche Hörsituationen. Dabei gibt es auch Rabatte auf Marken aus dem Premiumsegment.

Lesen Sie bei Interesse auch den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom 10. November: “DAB+: Reichlich Aufschaltungen und Frequenzwechsel“.

