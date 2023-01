Das beste DAZN-Sonderangebot zum Bundesliga-Re-Start hat nicht Sky

Anzeige

Nach der längsten Winterpause aller Zeiten geht es diesen Freitag endlich wieder los mit der Bundesliga live auf Sky und DAZN. Zum Start überträgt die Sportstreaminganbieter (und Sat.1) unter anderem das Top-Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München.

DAZN überträgt den Rückrundenauftakt sowie generell alle Freitags- und Sonntagsspiele live. Und DAZN feiert den Restart der Bundesliga gemeinsam mit seinen Partnern mit ausgewählten Sonderangeboten, die es noch einfacher und bequemer machen, den besten Live-Fußball nur auf DAZN zu erleben.

Bundesliga-Restart-Deal Nummer eins: DAZN für Sky-Kunden für 19,99 Euro zubuchbar

Dazu gibt es auch ein Neukunden-Kombiangebot von Sky und DAZN für kurze Zeit für 38,99 EUR pro Monat (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Bestandskunden von Sky Deutschland erhalten die Möglichkeit ein Schnäppchen zu machen und können das DAZN-Vorteilsangebot nutzen, mit dem DAZN im Jahresabo noch bis zum 15. Februar für 19,99 Euro monatlich zu ihrem bestehenden Sky-Abo zubuchbar ist.

Im Neukunden-Angebot inbegriffen ist der Zugang zur DAZN-App sowie zu den zwei linearen TV-Kanälen DAZN 1 und DAZN 2. Zusätzlich erhalten Fans das Sky Bundesliga-Paket und verpassen damit keine Live-Minute der Bundesliga. Fazit: Das ist schon allerhand.

MegaSport Option inklusive DAZN, MagentaSport und Wow für lediglich 39 Euro

Fans, die das beste Fußball- und breiteste Sport-Angebot Deutschlands auf DAZN erleben wollen, können dies auch weiterhin in Kombination mit MagentaSport und WOW (ehemals Sky Ticket) in der „MegaSport Option“ der Deutschen Telekom für einen attraktiven monatlichen Preis im Jahresabo zu 39 Euro buchen. Auch über die Deutsche Telekom gibt es die Möglichkeit nur DAZN inklusive der App und der beiden linearen TV-Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 für 22 Euro monatlich im Jahresabo oder 29 Euro bei monatlicher Flexibilität noch bis zum 15. Februar hinzuzubuchen. Fazit: Hier gibt sogar noch die dritte Liga obendrauf



Hier geht es direkt zu dem Angebot: MagentaTV MegaSport = WOW + DAZN + MagentaSport

Jetzt neu: DAZN ganz einfach über waipu.tv in kostengünstigem Kombi-Angebot buchen

Neu dazugekommen ist eine Kooperation mit Waipu.tv, dem Marktführer für Open-IPTV in Deutschland. Bereits im Dezember hat DAZN auf Waipu.tv seinen ersten kostenfreien free-to-air FAST-Channel gestartet. Nun gibt es die Möglichkeit beide Services in einem kostengünstigen Vorteilsangebot zu abonnieren. Das neue Kombi-Angebot bestehend aus dem Perfect Plus Paket von Waipu.tv und DAZN gibt es zum Start mit einem Rabatt von 50 Prozent: Alle Kunden können das neue Paket zwei Monate lang zum Preis von nur 19,99 Euro im Monat buchen. Anschließend verlängert es sich zum Standardpreis von nur 39,99 Euro pro Monat.

Bildquelle: Endlich – Die Bundesliga startet in die neue Saison_c_DFL Photo Database: © DFL