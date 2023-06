DAZN goes Golf: Start der Übertragungen heute – auch Ryder-Cup-Rechte erworben

Anzeige

DAZN bietet jetzt auch Golf undattackiert damit offen Sky: Ab heute überträgt der Sportstreaminganbieter auch (Männer-)Golf. In einem regelrechten TV-Rechte-Coup sicherte man sich die Rechte für den traditionellen Ryder Cup und die DP World Tour.

Alle Events der laufenden DP World Tour werden in Deutschland künftig bei DAZN laufen. So auch die an diesem Samstag beginnenden Porsche European Open in Hamburg (mehr dazu weiter unten).

Mit diesem Schritt erweitert DAZN sein umfassendes Sportportfolio und betritt das Terrain des männlichen Profi-Golfs. Hinzu kommt noch eine der renommiertesten Golf-Veranstaltungen der Welt – der Ryder Cup. Erst kürzlich hat DAZN die Rechte an der LPGA Tour, der größten professionellen Golf-Turnierserie für Frauen, erworben und bietet nun all seinen Abonnenten eine noch größere Auswahl an Premium-Sport an.

DP World Tour ab sofort live auf DAZN

Die DP World Tour ist künftig bei DAZN zu sehen. Bild aufgenommen in North Berwick, Scotland 2022. (Credit: DAZN, Photo by Andrew Redington/Getty Images)

Die DP World Tour ist eine prestigeträchtige Turnierserie mit 39 Turnieren in 26 Ländern während der Saison 2023, bei der einige der besten Golfer der Welt um den Sieg beim Race to Dubai, kämpfen. Zuschauer können live auf DAZN historische Turniere sowie die größten Golfstars der DP World Tour wie Rory McIlroy und Jon Rahm hautnah. Den Auftakt auf DAZN machen die Porsche European Open vor den Toren Hamburgs ab dem 03. Juni vor. Bis zum 4. Juni bestreitet ein internationales Spitzenfeld, zu dem auch mehrere Gewinner der DP World Tour gehören, den anspruchsvollen Porsche North Course auf den Green Eagle Golf Courses. Nur wenige Wochen später findet die BMW International Open in München statt.

Noch mehr Golf: DAZN sichert sich ebenfalls Übertragungs-Rechte für den Ryder Cup

Darüber hinaus hat DAZN die Rechte erworben, Hintergrundberichte und Zusammenfassungen vom Ryder Cup 2023 zeitversetzt zu zeigen. Die Live-Rechte hält hier aber immer noch Sky. Zusätzlich können sich alle Fans vorab auf spannende Inhalte zum Kontinental-Wettkampf, der bereits seit 1927 ausgetragen wird, auf DAZN freuen. Der Ryder Cup ist der größte Teamwettbewerb des Golfsports, bei dem alle zwei Jahre die besten Golfer Europas gegen die der USA antreten.

2023 findet er vom 29. September bis 1. Oktober im Marco Simone Golf and Country Club im italienischen Guidonia Montecelio in der Nähe von Rom statt.

