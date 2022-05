DAZN sichert sich großes Rechtepaket an Länderspielen – inkl. Extra-Schmankerl

Anzeige

DAZN greift bei der UEFA im großen Stil zu: Dabei verlängert man die Übertragungsrechte für internationale Länderspiele und sichert sich auch noch ein neues Extra-Schmankerl namens Finalissima.

Kurz nach dem Finale der Champions League müssen einige Nationalspieler noch einmal in der UEFA Nations League ran, bevor es in eine sehr kurze Sommerpause geht. Vom 1. bis 14. Juni finden die ersten vier Spieltage des Wettbewerbs statt. Gerade noch rechtzeitig vor den ersten Spielen hat DAZN sein Live-Fußball-Portfolio festigen können und für alle Abonnenten die Rechte an der UEFA Nations League, den European Qualifiers für die Europa- und Weltmeisterschaften sowie zahlreiche Freundschaftsspiele in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis 2026 verlängert.

UEFA Nations League: Spieltag 1 bis 4 im Juni live auf DAZN

Neben absoluten Spitzenpartien wie Spanien gegen Portugal (2. Juni – 20.45 Uhr) oder England gegen Italien (11. Juni – 20.45 Uhr) überträgt der Sportstreaminganbieter auch Partien für absolute Fußballliebhaber wie San Marino gegen Malta.

Zusätzlich überträgt DAZN die Spiele der jeweiligen heimischen Nationalmannschaft der einzelnen Märkte wie gewohnt ab 0 Uhr des Folgetages für alle Fans im Re-Live. Das deutsche Nationalteam um Trainer Hansi Flick trifft in Gruppe 3 auf Italien, England und Ungarn. Die österreichische Nationalmannschaft rund um Neu-Trainer und DAZN-Experte Ralf Rangnick bekommt es in Gruppe 1 mit Frankreich, Kroatien und Dänemark zu tun und die Schweizer müssen sich gegen Spanien, Portugal und Tschechien bewähren.

European Qualifiers für die WM 2022, EM 2024 & WM 2026 live auf DAZN

Bereits im Juni erwartet alle Fans nur auf DAZN ein weiterer Showdown. Das letzte Ticket für die WM 2022 wird vergeben. Schottland trifft am 1. Juni auf die Ukraine. Der Sieger dieser Partie spielt dann im entscheidenden Playoff-Spiel am 5. Juni gegen Wales und hat die Chance auf eine WM-Teilnahme. Nur auf DAZN erleben Fans beide UEFA-Quali-Partien live.

Zu dem Rechtepaket gehören die European Qualifiers für die UEFA Europameisterschaft 2024 in Deutschland sowie die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Am 9. Oktober werden in Frankfurt die Qualifikationsgruppen zur UEFA Euro 2024 ausgelost. Erst kürzlich wurde bekanntgegeben, dass das Finale 2024 im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird. Alle Fans dürfen sich also auf weitere vier Jahre UEFA-Fußball-Action mit einer Unmenge an Nationalmannschaftsfußball live auf DAZN freuen.

„Finalissima“ 2022: Europameister Italien trifft auf Copa-América-Sieger Argentinien

Als die beiden Kontinentalverbände UEFA und CONMEBOL Ende 2021 einen erweiterten Kooperationsvertrag unterschrieben haben, wurde ebenfalls festgelegt, dass der aktuelle UEFA Europameister Italien auf den Copa-América-Sieger Argentinien trifft – DAZN überträgt das Spiel, dass unter dem Namen „Finalissima“ ausgetragen wird, am 1. Juni ab 20.45 Uhr live aus dem Wembley Stadion in London.

