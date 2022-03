Formel 1 kommt nach Las Vegas: TV-Zuschauer müssen Traditionsbruch hinnehmen

Anzeige

Die Formel 1 fährt ab 2023 auch in Las Vegas: Dabei wird mit einer Tradition gebrochen, an die sich TV-Zuschauer in Deutschland über Jahrzehnte gewöhnt haben.

Ein Szenario wie aus dem Bilderbuch (für Motorsport-Enthusiasten): Wenn die Formel 1 nächstes Jahr erstmals in Las Vegas gastiert, geht es auf der gut 6 Kilometer langen Rennstrecken vorbei an der Nachbildung des Eiffelturms und dem weltbekannten Casino-Hotel „Caesar’s Palace“. Um das Setting abzurunden, wird nachts gefahren – den vielen Leuchtreklamen und Sehenswürdigkeiten zuliebe.

Formel 1 2023 erstmals in Las Vegas

Das hat jedoch auch seinen Einfluss auf die Ansetzung des Termins. Ein Nachtrennen in einer derartig westlich gelegenen Zeitzone bedeutet im Umkehrschluss, dass der Sonntag, als traditioneller Austragungstag nicht gehalten. Um die wohl weit über 90 Prozent der Motorsport-Interessierten, die östlich von Las Vegas leben, abzugreifen, bietet sich lediglich der Samstagabend als Zeitpunkt für den Start des Rennens an.

Die Samstag-Maßnahme betrifft aber natürlich in erster Linie Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt auf dem amerikanischen Doppelkontinent haben. Hierzulande wird der Las Vegas Grand Prix aufgrund der Zeitverschiebung trotzdem sonntags laufen, dann halt in den frühen Morgenstunden, so wie man es beispielsweise von den Fernost-Rennen kennt.

Dritter Grand Prix in USA

Da diese jedoch der mitteleuropäischen Zeit voraus sind, musste für keinen Japan, oder auch AustrlianGP bislang mit der Sonntags-Tradition gebrochen werden. Diese Zeiten ändern sich aber nun mit dem für 2023 angekündigten Rennen in Las Vegas.

Da die TV-Verträge in Deutschland noch bis 2024 Gültigkeit besitzen, können sich Sky-Kunden schon einmal auf das Rennen freuen. Die Free-TV-Sublizenz von RTL läuft zunächst nur noch bis Ende 2022, DIGITAL FERNSEHEN berichtete. Ob die Formel-1-Premiere in Las Vegas also auch frei empfangbar zu sehen sein wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt also noch in den Sternen.

Nach Austin und Miami (Debüt im Mai 2022) wird Las Vegas bereits der dritte Grand Prix im Rennkalender sein, der in den Vereinigten Staaten stattfindet.