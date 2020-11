Gratis Samsung Tablet von Sky zur Cyber Week

Anzeige

Rund um den Black Friday lockt Sky mit Schnäppchen. In der Cyber Week erhalten Kunden zum Rundumpaket von Sky Q ein Samsung Tablet kostenlos dazu.

Neben Sky Ticket (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) ist auch bei Sky Q Black Friday Alarm. Das All in One-Paket umfasst Entertainment, Sport, Cinema, Bundesliga und Kids. Dafür zahlt man monatlich 45 Euro. In der Cyber Week vom 23. bis 30 November gibt es bei der Buchung das Samsung Galaxy Tab A7 geschenkt. Normalerweise würde es über 200 Euro kosten.

Auf dem Tablet kann man die Sky-Inhalte per Sky Go App streamen. Egal ob auf dem Fernseher oder über die App – das komplette Programm steht in HD-Qualität zur Verfügung. Zu beachten ist, dass das Sky Q-Paket eine Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten hat. Danach können sich die Kunden für ein weiteres Jahresabo entscheiden. Oder aber sie wechseln gegen einen kleinen Aufpreis in ein Monatsabo.



Das Samsung Galaxy Tab A7 (Bilder: Sky/Samsung)

Sky Go über das Samsung Galaxy Tab A7

Dunkelgraue Optik, 10,4 Zoll Display und eine Auflösung von 1.200 x 2.000 Pixel: Das ist das Samsung Galaxy Tab A7. Es ist mit Android 10, einer 8 Megapixel Hauptkamera und einer 5 Megapixel Frontkamera ausgestattet. Überdies enthält es 3 GB RAM, 32 GB Speicherplatz und einen Micro SD-Slot für bis zu 1 TB Speichererweiterung.

Per Sky Go App oder Sky Q Receiver haben Kunden Zugriff auf diverse Inhalte. Originals wie „Hausen“ und „The Third Day“, 24 James Bond-Filme, „The Undoing“ und weitere HBO-Serien. Auch Livesport gibt es zu sehen: Etwa Bundesliga und 2. Bundesliga, UEFA Champions League und Premier League. Aber auch Formel 1, Handball, Tennis und Golf.